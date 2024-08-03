林郁婷、Khelif身分為何受到國際關注？紐約時報分析案例特殊之處

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巴黎奧運女子拳擊項目57公斤級16強戰，義大利選手Angela Carini在開賽46秒後隨即宣布退賽，因為她認為自己的對手阿爾及利亞選手Imane Khelif存在性別爭議，聲稱：「從沒挨過這麼痛的一拳」，才因此做出退賽決定。
Angela Carini棄賽後拒絕與對方握手，她跪倒在擂台上痛哭，「我很傷心，」她事後告訴記者，「我站上擂台是為了紀念我的父親。很多時候我被鼓勵要像勇士一樣在場上，但為了我的人身安全我寧願不打。我從來沒有被打過這樣一拳。」她補充說：「我進入拳擊場是為了戰鬥。我沒有放棄。但一拳太痛了，所以我覺得『夠了。』我要昂首挺胸地走出擂台。」
義大利總理Giorgia Meloni賽後表示Khelif不應該參加這項比賽，「這是一場看起來並不公平的比賽。具有男性遺傳特徵的運動員，不應該被允許參加女性比賽。」
國際奧委會：Khelif和林郁婷並非跨性別運動員
國際奧委會發言人Mark Adams表示，阿爾及利亞選手Imane Khelif和台灣選手林郁婷並非跨性別運動員，他們不應該被錯誤地描述，強調那場比賽並非「一個男人和一個女人在進行賽事」。
「這些被質疑的女士都是生理上的女性。」國際奧委會另一位發言人Christian Klaue說，「她們生來就是女性。她們長期以女性身分參加女子拳擊比賽，沒有出現過任何重大問題——包括 2021年東京奧運。」Klaue說，奧運會上沒有性別測試，「誰能決定哪些運動員應該接受測試？你不能只看外表。這就是純粹的歧視。」
奧運會面對變性或雙性運動員可不可以參加比賽的爭論由來已久，過去在田徑、游泳這些項目引發的爭議較多，這些項目謹守界線，沒有讓這些特殊性別的選手參賽。但如今事情已經越來越複雜，有些運動員在法律上被認定為雙性人、或是女性，他們有X和Y染色體，具有典型的男性特徵，睪固酮濃度高於正常水平，這相當很難去界定。
兩屆奧運田徑冠軍Caster Semenya就是曾在類似案例中被廣泛討論的運動員，她有被稱為「46XY DSD」的性發育差異特徵，這位好手曾在賽場上取得過輝煌成就。但從2019年新的世界田徑規則開始生效後，像Semenya一樣的女性無法繼續在女子組別中參加400公尺、800公尺和1500公尺賽跑。負責裁決國際體育爭議的體育仲裁法院裁定，一些體育聯合會對患有「46XY DSD」狀況的運動員施加限制的規定具有歧視性，但為了維護女子項目的公平競爭，這是「必要、合理和合適的」。
美國拳擊金牌力挺：不能因為一些女性天生擁有其他女性所沒有的東西而懲罰她
國際拳擊協會是業餘拳擊的前管理機構，但它因為過於腐敗已不再被國際奧會承認，該協會本周發表了自己的聲明，解釋了為什麼去年禁止Khelif和林郁婷參賽。該協會主席 Umar Kremlev當時表示，這些拳擊手被排除在2023年世界錦標賽之外，是因為經測試顯示他們同時有X和Y染色體。
但國際奧會接受這兩名選手出戰，Adams指出，Khelif和林郁婷在護照上都標明是女性。國際奧委會面臨著關於這名拳擊手參賽的越來越多的問題，但表示這2名運動員目前獲準按照奧運比賽規則進行比賽。
美國拳擊手Claressa Shields在2012年倫敦奧運上，成為第一位贏得奧運拳擊獎牌的美國女選手。她在接受采訪時表示，她不記得在作為業餘選手參加比賽時，有接受過睪酮測試。她說，「天然睪固酮水平較高的女性不應受到懲罰，並且應該有透明的檢測方案」。
「我們不能因為一些女性天生擁有其他女性所沒有的東西而懲罰她。」Shields說。「這就像在說，『哦，她太強壯了，水準了這個量級，她把所有人都擊倒了，我們要把她列入男子組』。還是必須按照道理來說。」
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