Taiwan in毛巾廠商不忍了！「被搶走我送你」 球迷1招閃奧運規定
2024巴黎奧運2日晚間進行男子羽球雙打4強賽事，中華隊「麟洋配」李洋、王齊麟出賽對戰世界排名第二的丹麥組合，以直落2收下金牌戰門票。結果在比賽結束後，傳出比賽中出現衝突，有台灣民眾拿著東京奧運「Taiwan in的毛巾」應援，結果遭到工作人員一把搶走，引起全場觀眾噓聲不斷。對此，製作該毛巾的廠商也出面霸氣回應：「被搶走的我送你一條！」
記者張嘉哲/綜合報導
回顧該起事件，在麟洋配對戰丹麥組合4強賽結束之後，有網友在社群爆料，明明入場是說不能拿台灣國旗，結果台灣觀眾拿著東京奧運「Taiwan in的毛巾」應援，被工作人員直接一把搶走，甚至有人拿海報上面畫台灣寫「台灣加油」也被出面勸阻，後面甚至有中國人把海報搶走揉爛，離譜行徑在社群平台瘋傳。
對此，製造東京奧運「Taiwan in毛巾」的廠商「地圖製造 Make World」就出面表示：「麟洋四強賽，台灣觀眾手舉我們家的毛巾被工作人員搶走， 真的太扯了吧！上面只有寫Taiwan也不行？我本來想說拿金牌再歡慶特價的， 那位被搶走的人可以來找我，我送你！」
貼文曝光後，吸引超過上萬網友出面聲援表示「真的可惡至極...尤其那位中國人更是不尊重人」、「這老闆可以！我同時也要來下單一條了」、「老闆就是霸氣啦！用行動力挺台灣」、「一條毛巾而已，難道一個英文單字印在毛巾上也不行啊？」、「正所謂搶我一條，我還有千千萬萬條，看全場噓聲就知道多不妥了。」
台灣觀眾應援麟洋配出招！字母T恤拼音超奇妙
然而在此爭議出現之後，中華奧會榮譽副主席陳士魁回應：「奧運官網都有明訂相關規定，並不是要針對誰，只是希望不要引起紛爭。」然而根據奧運規定，如果要幫台灣選手加油，只能攜帶中華台北梅花旗進場，不能攜帶「青天白日滿地紅」國旗入場，不過看板只有國旗部分禁止入場，其他應援小物不限在內，因此還是有模糊空間。
有網友便提出相關妙招，表示台灣球迷可以穿上「字母T恤」進行應援，如果是剛好有球迷六人一座的機會，依序穿上「TAIWAN」的字母T恤，既不是攜帶應援小物也不是有台灣國旗圖案，拆開個體來說只是穿了一件有印字母的衣服在身上，也許就能符合奧運的規定。