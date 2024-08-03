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買房人生最沈重負擔！加保房貸壽險增保障　專家教戰投保小技巧

▲許多人都有買房夢想，但房貸也是最沈重的負擔，專家建議，可再加保房貸壽險，當不幸發生，無法繼續還款時，家人依然能夠保有居所，避免陷入經濟困境。（圖／記者陳韋帆攝）
▲許多人都有買房夢想，但房貸也是最沈重的負擔，專家建議，可再加保房貸壽險，當不幸發生，無法繼續還款時，家人依然能夠保有居所，避免陷入經濟困境。（圖／記者陳韋帆攝）

記者顏真真／台北報導

人生要應付的日常生活開銷不少，甚至還有車貸、學貸、房貸等，尤其房貸更是最沈重的負擔，專家也提醒，在購屋貸款時，可加保房貸壽險，當不幸發生，無法繼續還款時，家人依然能夠保有居所，避免陷入經濟困境。不過，由於現在市場上的房貸壽險給付內容都回歸壽險保障，投保時除了比較保險費率外，也要注意投保公司是否穩健、有無足期足額及加值服務。

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合庫人壽總經理藍年紳說明，房貸壽險分為平準型和遞減型，其中平準型房貸壽險保額固定，不會隨著還款而減少，也就是說理賠金除了可以付清房貸外，還可以支應生活其他開銷，而遞減型房貸壽險的保險金額則會隨著貸款餘額減少，保費也相對較低。因此，他建議，投保房貸壽險，可依照自身保障的完整度來選擇，如果沒有足夠的壽險規劃，建議可選擇平準型。

不過，藍年紳也強調，許多人都認為已經有買保險，就不需要房貸壽險了，其實這是兩件事，房貸壽險理賠金額是用來還付房貸金額，而一般壽險給付則是做為日常生活開銷以及喪葬費用的支應，不能混為一談。

此外，由於現在市場上的房貸壽險給付內容都回歸壽險保障，所以在投保時除了比較保險費率外，也要注意3件事。第一要「足期足額」，保險金額及保險期間要足以覆蓋貸款金額及貸款期間，才能確保在不幸事件發生時，能夠償還全部或大部分貸款，提供家人完整的保障。就算貸款時沒有投保，如有增貸需求時，也可向貸款銀行詢問，針對貸款餘額及期間來投保。

除了商品本身給付內容外，保險公司的「加值服務」也相當重要，像是合庫人壽提供「安心守護計劃」，由家庭照顧者關懷總會為保戶免費量身訂作長照計劃，可以有系統的整合自身、企業及政府的資源，客製照顧計劃，讓保戶以最有效率的方式聰明照顧。

由於房貸期間動輒2、30年，選擇一家財務穩健、信譽良好的保險公司相當重要，以合庫人壽資本適足率超過300%，也是近9年壽險業中唯一每年發放現金股利的公司，財務體質十分良好，值得客戶信賴。

壽險業提醒，隨著社會進入高齡化和少子化的趨勢，許多家庭面臨著上有老下有小的雙重壓力，這些三明治世代在經濟負擔日益加重的情況下，如果沒有及時採取預防措施，就有可能從中流砥柱變成流沙中年。房貸作為人生中相對沈重的負擔，更是需要做完整的保險規劃。

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