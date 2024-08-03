奧運拳擊／僅撐46秒就退賽！Carini輸了還有獎金拿　IBA給她328萬

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Carini棄賽 聲稱：必須保住自己的生命
在那場16強的比賽中，Carini在30秒內臉部遭到重擊，之後她走到角落讓教練修理她的頭套。短暫恢復比賽後，她很快又再次回到自己的角落，並決定停止這一場戰鬥。
Carini棄賽後，拒絕與對方握手，她跪倒在擂台上痛哭，後來她受訪時對英國廣播公司（BBC）說：「這可能是我一生難忘的比賽，但在那一刻我也必須保住自己的生命。」
義大利拳擊手後悔當下作法 希望擁抱Khelif
不過今天她對於自己當下作法感到後悔，「看到這些爭議讓我感到難過，」Carini受訪時這樣告訴義大利報紙《米蘭體育報》，「我也為我的對手感到抱歉。如果國際奧委會說她可以參加比賽，那我尊重這個決定。」
Carini說，她認為放棄比賽是一個成熟的決定，但她對賽後沒有與Khelif握手表示遺憾，「這不是我想做的事。我想向她和其他人道歉。我當時很生氣，因為我的奧運會泡湯了。」她補充說，如果下次再次見到Khelif，她會「擁抱她」。
Khelif一直參加女子組比賽，並被國際奧委會認定為女運動員。國際奧委會發言人Mark Adams表示：「阿爾及利亞拳擊手出生時是女性，被登記為女性，以女性身份生活，以女性身份參加拳擊比賽，擁有女性護照。」
IBA將提供給Carini 10萬美元的獎金
國際拳擊協會（IBA）主席Umar Kremlev表示，IBA將向Carini提供10萬美元的獎金，這是該組織向奧運金牌得主所提供的獎金。這筆錢將分成一半給拳擊手，四分之一給她的教練，四分之一給她所屬的協會。
有媒體認為，IBA和IOC之間爭端是這次拳擊項目烏煙瘴氣的主因。此前IBA因為內部過度腐敗，傳出嚴重管理問題，在2019年IOC予以停權。
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