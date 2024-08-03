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奧運拳擊／僅撐46秒就退賽！Carini輸了還有獎金拿　IBA給她328萬

▲義大利拳擊手Angela Carini在巴黎奧運女子拳擊項目57公斤級16強戰，與阿爾及利亞選手Imane Khelif交鋒，她僅撐了46秒就放棄比賽，賽後拒絕和對方握手。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利拳擊手Angela Carini在巴黎奧運女子拳擊項目57公斤級16強戰，與阿爾及利亞選手Imane Khelif交鋒，她僅撐了46秒就放棄比賽，賽後拒絕和對方握手。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

義大利拳擊手Angela Carini在巴黎奧運女子拳擊項目57公斤級16強戰，與阿爾及利亞選手Imane Khelif交鋒，她僅撐了46秒就放棄比賽，賽後拒絕和對方握手，並且發言明顯認為Khelif不該參加這項賽事。今（3）日Carini對於自己賽後的處理方式道歉，直言下次再遇到Khelif她會和對方擁抱。弔詭的是，國際拳擊協會（IBA）決定發給她奧運冠軍等額的獎金，Carini將可以獲得10萬美元（約合台幣328萬）

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Khelif和我國的林郁婷去年被取消參加女子世界錦標賽的資格，但本屆巴黎奧運他們被官方獲准參加。引起了關於性別爭議的討論，目前國際奧委會（IOC）堅決捍衛兩位選手的參賽權利。

Carini棄賽　聲稱：必須保住自己的生命

在那場16強的比賽中，Carini在30秒內臉部遭到重擊，之後她走到角落讓教練修理她的頭套。短暫恢復比賽後，她很快又再次回到自己的角落，並決定停止這一場戰鬥。

Carini棄賽後，拒絕與對方握手，她跪倒在擂台上痛哭，後來她受訪時對英國廣播公司（BBC）說：「這可能是我一生難忘的比賽，但在那一刻我也必須保住自己的生命。」

義大利拳擊手後悔當下作法　希望擁抱Khelif

不過今天她對於自己當下作法感到後悔，「看到這些爭議讓我感到難過，」Carini受訪時這樣告訴義大利報紙《米蘭體育報》，「我也為我的對手感到抱歉。如果國際奧委會說她可以參加比賽，那我尊重這個決​​定。」

Carini說，她認為放棄比賽是一個成熟的決定，但她對賽後沒有與Khelif握手表示遺憾，「這不是我想做的事。我想向她和其他人道歉。我當時很生氣，因為我的奧運會泡湯了。」她補充說，如果下次再次見到Khelif，她會「擁抱她」。

Khelif一直參加女子組比賽，並被國際奧委會認定為女運動員。國際奧委會發言人Mark Adams表示：「阿爾及利亞拳擊手出生時是女性，被登記為女性，以女性身份生活，以女性身份參加拳擊比賽，擁有女性護照。」

IBA將提供給Carini 10萬美元的獎金

國際拳擊協會（IBA）主席Umar Kremlev表示，IBA將向Carini提供10萬美元的獎金，這是該組織向奧運金牌得主所提供的獎金。這筆錢將分成一半給拳擊手，四分之一給她的教練，四分之一給她所屬的協會。

有媒體認為，IBA和IOC之間爭端是這次拳擊項目烏煙瘴氣的主因。此前IBA因為內部過度腐敗，傳出嚴重管理問題，在2019年IOC予以停權。

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