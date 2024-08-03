今日必吃／全台最濃85%巧克力霜淇淋在礁溪 店家超狂背景被抖出
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到宜蘭礁溪，發現這裡竟然也有國際級的巧克力，隱身在多家溫泉飯店區域內的「可可德歐CACAO D’OR」，標榜或使用宜蘭等在地食材做成巧克力的內餡，絕妙滋味早已多次獲得世界級比賽的獎項。另外還有巧克力霜淇淋，炙熱炎夏中來上一支，消暑又不膩口。
記者葉盛耀/綜合報導
相較屏東的巧克力店家，習慣強調會使用上在地生產的可可來製作巧克力；「可可德歐」用的則是來自世界各地的可可原料，但是強調「關懷在地」這件事可不遺餘力，因為店家會將宜蘭的金棗、番茄、醬油、茶葉、酒等食材元素，通通融入巧克力內餡，如果不看標示、盲測品嚐，每塊巧克力入口時，都有著超意外的驚喜。
「可可德歐」的巧克力曾獲ICA世界巧克力大賽亞太區銀獎、銅牌等殊榮。多種滋味中，包含加入宜蘭在地金棗的「蘭陽金棗」，以及有咬下去會爆漿的「玉女番茄」、酒香味十足的「宜蘭燒酌」與「噶瑪蘭威士忌」，更特別的是還使用醬油，做成鹹中帶甜的「焦糖醍醐」等，另外還有生巧克力、黑巧克力、蛋糕等系列商品，不但適合作為宜蘭之旅伴手禮，也適合在將至的情人佳節裡拿來表情意。
除了巧克力，也別忘記要現場吃一下「黑雪公主85%黑巧克力霜淇淋」，全引用牛奶不摻水，並加入85%黑巧克力來製作，一般來說，72%濃度左右的巧克力，其苦味最被大眾所接受，店家說，為了強調這款霜淇淋的濃度與獨特性，因此選用85%，但是吃起來苦甜中卻有回甘滋味，尤其那不膩的風味，全是靠多次測試後定下來的獨家配方，尤其因為乳脂含量較高，所以質地極絲滑，因此記得「趁冰」趕快吃，否則霜淇淋融化太快。
📍店家資訊：
店名：可可德歐
地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路50號1樓之5
電話：03-931-1833
營業時間：10:30~21:00
公休：無
🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。