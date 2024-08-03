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台南2歲童遭「水管插肛、窗外懸空」凌虐致死　母坐視不救判2年

▲台南2歲大謝姓男童因受虐遭安置，去年7月返回原生家庭，未料卻遭32歲陳姓父親連續凌虐3個月致死。生母因縱容陳男施暴、坐視不救，被依家暴妨害幼童發育罪判處2年徒刑（示意圖，非當事人／取自Pixabay）
▲台南2歲大謝姓男童因受虐遭安置，去年7月返回原生家庭，未料卻遭32歲陳姓父親連續凌虐3個月致死。生母因縱容陳男施暴、坐視不救，被依家暴妨害幼童發育罪判處2年徒刑（示意圖，非當事人／取自Pixabay）

社會組/綜合報導

台南2歲大謝姓男童因受虐遭安置，去年7月返回原生家庭，未料卻遭32歲陳姓父親再度凌虐，持繩索綑綁雙手、蓮蓬頭水管插肛灌水、抓衣領提到11樓窗外懸空恐嚇等，惡劣行徑令人髮指，最後男童因腹部鈍傷慘死。父母2人均遭起訴，其中謝母因縱容陳男施暴、坐視不救，被依家暴妨害幼童發育罪判處2年徒刑；陳男另案審理中。

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據了解，陳男、謝女並未登記結婚，其中謝女為建築工、陳男無業，2人育有2名孩子，除了謝姓男童之外，還有一名3歲的姊姊，一家四口租屋在飯店套房。謝姓男童前年4月由台南家防中心協助安置，直到去年7月才返家，未料竟是夢靨開端。

陳男因認為謝童不服管教，反覆持續凌虐、傷害，包含睡前以繩索綑綁男童雙手、持蓮蓬頭水管插入肛門灌水、徒手捏生殖器、抓衣領提到窗外懸空恐嚇、手掌巴頭、橡皮筋彈射身體、熱熔膠條鞭打手腳等，使男童全身上下傷痕累累。

去年10月18日，謝女外出工作不在家，陳男竟以不詳方式重擊謝男腹部，造成肝臟損傷、胃袋破裂，胃內容物流出約500毫升，因流至腹腔內造成腹膜炎，引發敗血性休克。當晚2人見謝童沒了動靜，連忙將男童送醫急救，無奈已回天乏術，而院方也發現謝童身上滿是新舊傷痕，依法通報警方調查。

法官認為，謝女身為男童生母，負有保護男童義務，卻未積極帶被害人前往就醫或讓社工訪視，使謝童脫離被虐打之處境，屬「不願」而非「不能」，以致謝童遭陳男凌虐致死，因此將她視為共同正犯，因其於偵查及審理期間均坦承犯行，清楚供術陳男暴行，而助益案情之明朗，容見其有彌補過錯之悔悟心意，依法判處2年徒刑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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