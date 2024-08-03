台南2歲童遭「水管插肛、窗外懸空」凌虐致死　母坐視不救判2年

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陳男因認為謝童不服管教，反覆持續凌虐、傷害，包含睡前以繩索綑綁男童雙手、持蓮蓬頭水管插入肛門灌水、徒手捏生殖器、抓衣領提到窗外懸空恐嚇、手掌巴頭、橡皮筋彈射身體、熱熔膠條鞭打手腳等，使男童全身上下傷痕累累。
去年10月18日，謝女外出工作不在家，陳男竟以不詳方式重擊謝男腹部，造成肝臟損傷、胃袋破裂，胃內容物流出約500毫升，因流至腹腔內造成腹膜炎，引發敗血性休克。當晚2人見謝童沒了動靜，連忙將男童送醫急救，無奈已回天乏術，而院方也發現謝童身上滿是新舊傷痕，依法通報警方調查。
法官認為，謝女身為男童生母，負有保護男童義務，卻未積極帶被害人前往就醫或讓社工訪視，使謝童脫離被虐打之處境，屬「不願」而非「不能」，以致謝童遭陳男凌虐致死，因此將她視為共同正犯，因其於偵查及審理期間均坦承犯行，清楚供術陳男暴行，而助益案情之明朗，容見其有彌補過錯之悔悟心意，依法判處2年徒刑。
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