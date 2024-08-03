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林郁婷未受訪、大批外媒撲空　《時代》記者曝混合採訪區「奇景」

▲林郁婷昨晚擊敗烏茲別克選手Sitora Turdibekova後，沒有走過混合採訪區，大批外國媒體正在此等候。圖為她舉起手向支持者致意。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷昨晚擊敗烏茲別克選手Sitora Turdibekova後，沒有走過混合採訪區，大批外國媒體正在此等候。圖為她舉起手向支持者致意。（圖／中華奧會提供）

記者黃建霖/綜合報導

我國拳擊手林郁婷昨天拿下生涯奧運首勝，他近期承受外界關於性別的質疑，在取得奧運合法參賽資格的情況下，仍被捲入爭議之中。這件事引起國際關注，昨天賽後大批外國媒體等候林郁婷受訪，不過她並未經過混合採訪區，《時代》雜誌資深體育記者Sean Gregory在一篇名為《奧運拳擊手不想談論性別爭議》的文中透露當下一個滑稽的景象，一群外國記者拿著手機錄音，希望得到別人翻譯後的中文訪問的內容，盼從中得到更新的資訊

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林郁婷捲入爭議　獲勝後未受訪

在林郁婷昨晚擊敗烏茲別克選手Sitora Turdibekova後，沒有走過混合採訪區，並未接受訪問。也讓現場大批在此等候的媒體撲空，根據《公視》的報導，現場約有50名外國媒體。

Sean Gregory目前為《時代》雜誌撰稿，他在文中透露當時的情形：「拳擊混合採訪區出現一個滑稽的場景：數十名記者，拿出iPhone擠在另一位記者周圍試圖錄音，這位記者正試圖翻譯林郁婷教練的中文採訪。我們都在錄製別人對於另一人說法的解釋，渴望得到一些消息，不過該次訪問沒有增添太多可討論的內容。」

拳擊性別爭議　選手不想多談

Gregory也分享了林郁婷出賽時場上的情況，「該場比賽的觀眾似乎普遍都支持郁婷，當現場比賽播報員在介紹郁婷時，他們為她歡呼。」這對比賽後的採訪環節落差很大，Gregory說，林郁婷和她此役的對手Turdibekova，都沒有停下來接受記者採訪。

愛爾蘭選手Michaela Walsh在輸給保加利亞選手Svetlana Kamenova後告訴記者，她並沒有關注此爭議。美國選手Alyssa Mendoza在輸給巴西選手 Jucielen Cerqueira Romeu後也拒絕發表評論，而Romeu則稱只專注於自己的獎牌希望。

Gregory在文中指出，目前拳擊運動的爭議已經威脅到這項運動進入2028年洛杉磯奧運會的資格，他也對此表達遺憾，因為當年穆罕默德·阿里（Muhammad Ali）還有其它偉大的拳擊手，很好地使用這項運動的平台為社會發生。 

不過，Gregory強調這次的事件非常複雜，需要更細緻的討論，無理的怒火對於擂台上的任何人都沒有幫助。

▲林郁婷在巴黎奧運突破首輪，但性別問題又被討論，甚至吸引外國媒體大陣仗堵人。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷在巴黎奧運突破首輪，但性別問題又被討論，甚至吸引外國媒體大陣仗堵人。（圖／美聯社／達志影像）

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