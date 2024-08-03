奧運金牌獎金公開了！台灣行情僅輸2國家　東京奧運領最多是他

王齊麟「私人教練」重現躺著打！笑死　十元親回：教練要嚴格一點

▲王齊麟女友、樂天女孩陳詩媛（十元），日前應援時也在場邊重現王齊麟經典躺著打畫面，全場笑瘋。（圖／翻攝陳詩媛IG）
▲王齊麟女友、樂天女孩陳詩媛（十元），日前應援時也在場邊重現王齊麟經典躺著打畫面，全場笑瘋。（圖／翻攝陳詩媛IG）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣羽球最強男雙CP「麟洋配」李洋、王齊麟明（4）晚拚金牌！麟洋配從本次奧運小組賽至今6連勝，躺著打、空中旋轉、背後擊球球技令人驚豔。王齊麟的「私人教練」兼女友、樂天啦啦隊成員陳詩媛（十元），日前應援時也在場邊重現王齊麟經典躺著打畫面，全場笑瘋，十元也在IG限時動態分享此片段，親回：「我現在是教練，要嚴格一點！」

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王齊麟和女友陳詩媛兩人在今年4月公開任愛，兩人有著35分的超萌身高差，狂在社群平台灑狗糧，超甜蜜互動吸引不少粉絲關注。

近期，王齊麟遠赴巴黎參加奧運為國爭光，不忘在Threads上報備「洗香香準備就寢」行程。陳詩媛也在IG分享和暱稱「70」（齊麟）的親密對話，她稱讚男友「辛苦了今天也好棒」，被回「我今天都靠李洋」，然而視訊鏡外傳來李洋大喊「我昨天都靠你呀」，讓她忍不住笑回「好啦！你們去結婚」。

▲王齊麟狂刷Threads！補充1句話「本人懼內」放閃女友十元超甜。（圖／王齊麟Threads）
▲王齊麟和陳詩媛有著35公分最萌身高差，兩人經常在Threads、IG等社群放閃。（圖／翻攝王齊麟Threads）
網友發現，王齊麟的維基百科「教練欄」竟是陳詩媛，笑說：「怎麼會是十元啦！」引發討論，而詩媛（十元）日前在場邊為樂天隊加油應援時，突然被cue到，她也大方在場邊重現王齊麟經典「躺著贏」的擊球畫面，畫面全被球迷拍下，她將影片分享至IG限時動態，親回：「我現在是教練，要嚴格一點！」

▲陳詩媛重現王齊麟躺著打經典畫面。（圖／翻攝陳詩媛IG）
▲陳詩媛重現王齊麟躺著打經典畫面。（圖／翻攝陳詩媛IG）

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