王齊麟「私人教練」重現躺著打！笑死 十元親回：教練要嚴格一點
台灣羽球最強男雙CP「麟洋配」李洋、王齊麟明（4）晚拚金牌！麟洋配從本次奧運小組賽至今6連勝，躺著打、空中旋轉、背後擊球球技令人驚豔。王齊麟的「私人教練」兼女友、樂天啦啦隊成員陳詩媛（十元），日前應援時也在場邊重現王齊麟經典躺著打畫面，全場笑瘋，十元也在IG限時動態分享此片段，親回：「我現在是教練，要嚴格一點！」
記者徐銘穗/綜合報導
王齊麟和女友陳詩媛兩人在今年4月公開任愛，兩人有著35分的超萌身高差，狂在社群平台灑狗糧，超甜蜜互動吸引不少粉絲關注。
近期，王齊麟遠赴巴黎參加奧運為國爭光，不忘在Threads上報備「洗香香準備就寢」行程。陳詩媛也在IG分享和暱稱「70」（齊麟）的親密對話，她稱讚男友「辛苦了今天也好棒」，被回「我今天都靠李洋」，然而視訊鏡外傳來李洋大喊「我昨天都靠你呀」，讓她忍不住笑回「好啦！你們去結婚」。
網友發現，王齊麟的維基百科「教練欄」竟是陳詩媛，笑說：「怎麼會是十元啦！」引發討論，而詩媛（十元）日前在場邊為樂天隊加油應援時，突然被cue到，她也大方在場邊重現王齊麟經典「躺著贏」的擊球畫面，畫面全被球迷拍下，她將影片分享至IG限時動態，親回：「我現在是教練，要嚴格一點！」