林郁婷打奧運陷性別爭議有「黑手」？美國拳擊會長：只有他有動機

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Mike McAtee強調，這次事件很可能是IBA和IOC長期糾紛的結果。IBA多年來都是奧運拳擊項目主辦單位，但IOC指責IBA存在腐敗及管理不善問題，自2021東京奧運開始接管拳擊項目。根據知情人士透露，IBA主席Umar Kremlev在去年的印度世錦賽上主導取消林郁婷銅牌和剝奪她們比賽資格。
事實上，有鑑於IOC已經禁止俄羅斯及IBA參與巴黎奧運，美國拳擊協會早就料到Umar Kremle會企圖干擾賽事。
Mike McAtee表示，這起爭議就是因奧運剛開幕時，Kremle在社群平台的發文引發輿論甚囂塵上，在Khelif1日初登場前就點燃大眾情緒。他直言，「我們擔心的是，有些人有動機看到巴黎拳擊協會（IOC巴黎奧運拳擊賽管理機構）和奧運模式的拳擊賽失敗」，「只有一個人有這樣的動機」。
IOC官員大多迴避Khelif爭議相關提問，但在2日的記者會上，IOC發言人Mark Adams對於IBA在世錦賽上對2位選手進行的測試有效性提出質疑，「我們完全不知道那是哪種測試。據我所知，他們在一夜之間胡亂拼湊之後改變世錦賽結果。」
Mike McAtee也質疑，若兩人真的驗出有（男性）XY染色體，「她們為何只被取消資格？為何不是被禁賽？如果這是個問題，為何不在奧運資格賽就提出？為何等到她們打進奧運才提出來？」
此外，林郁婷昨日比賽完後，並未出奧運賽後訪問，不少國內外媒體苦等，雖然這是陰謀論，但林郁婷會不會是因為實力太強，被對手故意針對，或是要挑動性別爭議，沒有正確答案。
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