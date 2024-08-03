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林郁婷打奧運陷性別爭議有「黑手」？美國拳擊會長：只有他有動機

▲「台灣拳后」林郁婷，面對性別爭議持續延燒，仍無所畏懼，堅持比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲「台灣拳后」林郁婷，面對性別爭議持續延燒，仍無所畏懼，堅持比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運拳擊項目持續進行，「台灣拳后」林郁婷還沒出賽前就身陷性別爭議，昨（2）日首戰面對烏茲別克S.Turdibekova成功挺進8強，現場有歡呼也有噓聲。而美國拳擊協會（USA Boxing）執行長Mike McAtee賽後為她打抱不平，認為這是國際拳擊協會（IBA）與國際奧會（IOC）長期鬥爭的產物，IBA主席Umar Kremlev才是真正幕後黑手，企圖破壞奧運賽事。根據《華盛頓郵報》報導，McAtee受訪時不禁搖頭，他曾三度代表美國拳擊協會參與奧運，對爭議纏身的林郁婷和阿爾及利亞選手Imane Khelif很熟悉，但他提出不同看法：「從來沒有人指控她們睪固酮濃度高於平均，使她們較其他選手具有生理優勢」。

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林郁婷好冤枉　無斷被牽連

Mike McAtee強調，這次事件很可能是IBA和IOC長期糾紛的結果。IBA多年來都是奧運拳擊項目主辦單位，但IOC指責IBA存在腐敗及管理不善問題，自2021東京奧運開始接管拳擊項目。根據知情人士透露，IBA主席Umar Kremlev在去年的印度世錦賽上主導取消林郁婷銅牌和剝奪她們比賽資格。

事實上，有鑑於IOC已經禁止俄羅斯及IBA參與巴黎奧運，美國拳擊協會早就料到Umar Kremle會企圖干擾賽事。

Mike McAtee表示，這起爭議就是因奧運剛開幕時，Kremle在社群平台的發文引發輿論甚囂塵上，在Khelif1日初登場前就點燃大眾情緒。他直言，「我們擔心的是，有些人有動機看到巴黎拳擊協會（IOC巴黎奧運拳擊賽管理機構）和奧運模式的拳擊賽失敗」，「只有一個人有這樣的動機」

IOC官員大多迴避Khelif爭議相關提問，但在2日的記者會上，IOC發言人Mark Adams對於IBA在世錦賽上對2位選手進行的測試有效性提出質疑，「我們完全不知道那是哪種測試。據我所知，他們在一夜之間胡亂拼湊之後改變世錦賽結果。」

Mike McAtee也質疑，若兩人真的驗出有（男性）XY染色體，「她們為何只被取消資格？為何不是被禁賽？如果這是個問題，為何不在奧運資格賽就提出？為何等到她們打進奧運才提出來？」

此外，林郁婷昨日比賽完後，並未出奧運賽後訪問，不少國內外媒體苦等，雖然這是陰謀論，但林郁婷會不會是因為實力太強，被對手故意針對，或是要挑動性別爭議，沒有正確答案。

▲林郁婷昨晚擊敗烏茲別克選手Sitora Turdibekova後，沒有走過混合採訪區，大批外國媒體正在此等候。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷昨晚擊敗烏茲別克選手Sitora Turdibekova後，沒有走過混合採訪區，大批外國媒體正在此等候。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷在巴黎奧運突破首輪，但性別問題又被討論，甚至吸引外國媒體大陣仗堵人。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷在巴黎奧運突破首輪，但性別問題又被討論，甚至吸引外國媒體大陣仗堵人。（圖／美聯社／達志影像）
 



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