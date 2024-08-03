陳揮文批王鴻薇雙面人！他力挺：監督權力是新聞守則 給點尊重吧
新竹市前市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領助理費，一審遭判7年4個月，並遭停權。資深媒體人陳揮文爆料，國民黨立委王鴻薇與台北市議員李明賢，在政論節目上力挺高虹安，但鏡頭下卻又狂罵高虹安，批兩人是雙面人，引發王鴻薇與李明賢不滿。不過同為資深媒體人的羅友志則力挺陳揮文，認為媒體人就是該監督權力。
記者何哲欣／台北報導
羅友志在王鴻薇臉書下方留言，「其實揮文並沒有說錯什麼，只是工作角度不同。因為，我們都是記者出身。一切真實、監督權力。妳跟明賢選擇從政，路線上當然加了黨、政治素材，沒辦法暢所欲言，但這也是選擇，沒有對錯。揮文一向做自己，新聞人槓子頭、不應酬、不逢迎，操守無人可以質疑。」
羅友志說，「只是，我們還留在線上的，不是離開政論就是選擇避開舞台，就是因為違反了太多新聞守則，妳應該知道為什麼吧？監督執政黨，不是新聞守則，監督權力才是。總統賴清德是權力、民眾黨主席柯文哲是權力，妳們也是權力。揮文以記者延伸身份，新聞視角看妳們言論，並無違誤，反而很讓人欣賞。給我們還在線上的新聞人，一點尊重吧。」
不過王鴻薇仍說，「我說過我出身媒體當然會尊重媒體人，但即便我是政治人物，也有為對我不實指控出來捍衛的權利，明明被扭曲羞辱還要選擇忍氣吞聲，恕我不能容忍。大家要互相尊重，謝謝友志的建議，大家一起加油！」