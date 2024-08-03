全球股市迎來大股災、何時能止跌？謝金河：第三季總是煎熬

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美國股市昨日也跌勢不停，四大指數全數收黑，道瓊指數大跌610.71點或1.51%，收39737.26點；那斯達克指數大跌417.98點或2.43%，收16776.16點；標普500指數大跌100.12點或1.84%，收5346.56點；費半指數暴跌251.83點或5.18%，收4607.76點。
面對這樣的跌勢，投資人也好奇到底會跌到什麼時候？財信傳媒董事長謝金河表示，每年的第三季是投資人比較難熬的時刻，尤其是經過上半年的大漲後的修正，這個時候又是上市公司繳交半年報的時刻，在股價大漲後，如果交出的是不能見人的成績單，後座力將奇大無比。2日英特爾就上演這個慘劇，股價重挫26%，原因是英特爾第二季虧損16.1億美元，又一裁員1.5萬員工，這個重摔市值剩下914.4億美元，差不多跟鴻海相當，這是難以想像的事。
謝金河接著表示，第三季全球股市，先是經過老人與狗的技術乖離修正，接下來是巴菲特的名言：潮水退了，才知道誰在裸泳？半年報會對股價帶來大修正。這次領航全球的輝達的股價從140.67美元跌到101.37美元，股價下跌27.74%，市值蒸發9420億美元，這是帶領AI股回檔修正的根源。台積電ADR也從193.47美元殺到146.87美元，下跌24.09%，這當然會影響台積電的股價。
謝金河認為，這些股市的修正，現在又遇上美國準備降息，日本則開始升息，過去很長時間在零利率以下的日本，這次10年債殖利率上升至1%左右，這會影響利差交易的資金轉向。這時日圓反彈至146兌一美元，因此日本股市造成殺戮，2日重挫2216.13，跌幅5.81%，這也是很可怕的。
謝金河進一步指出，現在美國準備降息，市場會朝著景氣衰退來解讀，油價下跌，債券殖利率回落，美國10年債殖利率降至3字頭，這引來市場恐慌，VIX指數飆高。台灣的投資人要盯住費城半導體指數的走向，這次費半指數從5931.83跌到4640.68，指數下跌21.79%，這會大大影響台灣半導體股走勢！
最後謝金河表示，這段金融市場的大修正可能會持續一段時間，變數釐清後，股價調整合理後，市場重新洗牌再出發！