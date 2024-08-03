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羅志祥昔「3張拍照5張抱抱」遭轟！今不忍公開真相：不想要太丟臉

▲羅志祥這次簽唱會只要買1張專輯就可以拍照，他也解釋之前會有「3拍5抱」活動的原因，其實是不想要太丟臉。（圖／記者李政龍攝）
▲羅志祥這次簽唱會只要買1張專輯就可以拍照，他也解釋之前會有「3拍5抱」活動的原因，其實是不想要太丟臉。（圖／記者李政龍攝）

記者朱祖儀／台北報導

羅志祥睽違5年發行新專輯《舞狀元》，今（3）日在台北西門紅樓北廣場舉辦簽唱會，即使現場體感溫度逼近40度，現場仍湧入上千名粉絲支持。這次不同於以往「3張拍照、5張抱抱」傳統，羅志祥宣布只要買1張專輯就可以拍照，他也無奈表示，之前拍照和抱抱的福利一直被外界誤解，但其實是因為他發行第一張專輯《Show Time》時粉絲太少，歌迷為了不想讓他覺得人氣很低，所以一次買很多張專輯，而他也不想太丟臉，所以才想到用這個方式做活動，也順勢回饋歌迷。

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羅志祥今日簽唱會，過去恩人孫德榮也到場支持，還帶來2人冰釋前嫌後的第一張合照。羅志祥表示，其實沒想到今天孫總會來，因為天氣比較熱，很希望對方在家裡好好休息，不過因為自己一直忙於工作，還沒有時間去看對方。他也說雖然2人之前曾發生過誤會，彼此感情一直很好，現在也希望把愛延續下去。

▲羅志祥《舞狀元》簽唱會。（圖／記者李政龍攝）
▲孫德榮（左）今天到羅志祥（右）《舞狀元》簽唱會現場，還帶著2人冰釋前嫌後的第一張照片。（圖／記者李政龍攝）
而這次簽唱會，羅志祥打破以前「3張拍照、5張抱抱」的傳統，這次只要買1張專輯就可以拍照，且如果歌迷拿著沒簽過名的專輯到現場，他也願意簽名。他同時解釋，「3張拍照、5張抱抱」一直被外界誤會，還有人抨擊這樣的做法，不過其實是因為他剛發行第一張專輯《Show Time》時，那時候人氣還很低，歌迷最少3個、最多6個，簽完之後發現很多歌迷都在繞圈圈，原來是因為歌迷一個人都買了很多張專輯支持，「我自己也不想那麼丟臉，這麼快就結束」，因此他才想到這個活動，不僅可以報答歌迷，也能把簽唱會時間拉長。

羅志祥12月31日將到高雄巨蛋開演唱會和歌迷一起跨年，他也透露其實這個檔期很早就訂了，今年1月6日他飛到香港開唱，當時就接到寬宏老闆通知，2025年的跨年演唱會已經安排好。不過如果這次秒殺是否會加場？他表示目前還沒確定，但可以肯定的是，這次燈光效果一定更強，舞台圖也做得很不一樣，會有很多驚喜，也會有很多近距離的互動，笑說「不確定會不會砸派」，如果要砸派就會幫粉絲準備雨衣。

這次羅志祥簽唱會有許多粉絲到場支持，上千張號碼牌已經發完，還有人周四就到現場夜排。羅志祥也說其實自己很擔心，一直呼籲大家不要夜排，也想過是不是要開車到現場關心，不過怕若是自己一旦到了現場，之後歌迷夜排就會有所期待，所以沒有這麼做，因此他仍不斷呼籲，希望以後歌迷遇到活動不要再夜排了。

▲羅志祥《舞狀元》簽唱會。（圖／記者李政龍攝）
▲羅志祥《舞狀元》簽唱會現場又唱又跳，吸引上千名粉絲到場支持。（圖／記者李政龍攝）

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