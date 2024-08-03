小嫻消失許久慘破相！整個人變了「瘦回國小體重」驚吐活著很重要
小嫻（黃瑜嫻）近年來定居屏東恆春，今（3）日難得北上出席健身品牌活動。她6月時在家跌倒破相，嘴巴內外都濺血，送醫縫合治療，現在嘴巴有疤痕，門牙歪了正在矯正，她直呼：「可能我迷糊要拉窗簾跌倒，當下流很多血，感覺活著很重要。」
記者林奕如／台北報導
知名運動品牌舉行第三屆「Summer Body」總決賽，小鐘擔任主持人，小嫻和郭彥均則是藝人評審，小嫻穿上整套緊身運動服，展現結實好身材，她為了肌肉線條好看，這一個月積極健身練臀部，已經瘦了4公斤，「現在是49公斤，我已經瘦到國小體重了。」
43歲小嫻日前宣布以榜首身分考上屏東大學音樂系，結果出現不少酸民批判，「你都幾歲了好意思嗎？」小嫻直球對決：「為什麼要活成別人想要的。」她做自己最自在，9月即將開學，現在努力找老師補習練習鋼琴，「因為我同學都很專業，我沒有基礎要多練習。」
小嫻目前單身，是否有機會談校園戀愛，她一聽到小鮮肉就搖頭，被眾人虧「可能妳年齡比教授大」，主持人小鐘玩笑說：「可能會跟校長交往。」小嫻一直搖頭笑拒絕說：「不要。」
小嫻看戴資穎最後一舞也跟著哭了 小鐘期待「麟洋配」奪金牌
近期全民瘋巴黎奧運，小嫻透露看到「小戴」戴資穎輸球落淚，自己看轉播也跟著哭了。郭彥均則表示，「看到小戴落淚很心碎，因為知道她帶傷拚戰，是為了滿足大家期待。」主持人小鐘則是期待「麟洋配」（王齊麟、李洋）奪金，會死守電視轉播支持。