國際奧會力挺林郁婷！駁斥外界攻擊「毫無根據」喊話：別變成獵巫
巴黎奧運拳擊項目持續受到關注，台灣拳后林郁婷以及阿爾及利亞選手Imane Khelif身陷性別爭議，今（3）日國際奧會（IOC）出面再次澄清，目前外界針對2名選手的攻擊出自於國際拳擊協會（IBA）的決定，未經過任何正當程序，更警告「不要演變成某種獵巫」。根據美國媒體《美聯社》報導，國際奧會發言人Mark Adams指出，林郁婷跟Khelif不但出生就是女性，登記為女性身分，並以女性身分生活，以女性身分打拳擊，持有女性護照，外界不應質疑其身分認同問題。
記者吳政紘/綜合報導
林郁婷慘陷性別爭議 國際奧會澄清
國際奧會表示：「目前對這2名運動員的攻擊完全出於IBA專制、武斷的決定，而這項決定未經過任何正當程序，而這些危險、歧視女性且毫無根據的攻擊可能導致假訊息傳播」。
Mark Adams指出，這些選手正面臨大量網路攻擊，國際奧會有權利負起責任，更警告外界不要讓這起爭端演變成某種獵巫。
這起事件包括美國前總統川普、《哈利波特》作者JK羅琳等知名人物紛紛指責林郁婷等人，而他們的評論在社群媒體發酵，將林郁婷捲入有關女性運動員的大型社會爭議。
國際奧會表示，部分運動員及LGBTQ+觀察人士憂心，仇恨言論恐怕為性少數族群和女性運動員帶來危險。