為高雄市長選舉暖身 民進黨高市黨部辦TEAM高雄青年營
為2026高雄市長選舉暖身，民進黨高雄市黨部主委黃文益將在8月19、20日舉辦「TEAM 高雄青年營」，邀請全台18至40歲青年參加，限額40名。黃文益表示，這次的青年營將以2026高雄市長選舉為兵推項目，讓參與的學員化身為輔選強兵，為自己的候選人量身打造輔選計畫，會後將擇優秀學員一名提供市黨部工作實習機會以做獎勵。
記者郭凱杰／高雄報導
在黨中央、市黨部與民進黨立法院黨團的強大師資陣容下，活動在臉書開放宣傳後即額滿，黃文益說，這次「TEAM 高雄青年營」，他認為堪稱「青年活動第一品牌」！講師陣容堅強，課程兼具理論與實務，就青年發展與城市行銷，營隊找來高雄市政府⻘年局⻑張以理主講，盼以「最年輕局長」讓青年感受高雄在市長陳其邁主政下，如何不斷進步發展。
黃文益也提到，青鳥運動爆發，讓民眾注意到民進黨立委在國會的優質問政，這次「TEAM 高雄青年營」找來深受年輕人喜愛也是青年參政代表—立委黃捷，來談青年參政改變政治，更請來民進黨在國防外交委員會召集人王定宇，但這次談的不是外交國防，而是揭秘他的「選戰基本功」，如何在選舉時空戰、陸戰併行，並贏得最後勝利。
黃文益也說，這次「TEAM 高雄青年營」也獲得黨中央大力支援，除了自己將擔任講師，分享「你與民進黨的距離」之外，這次深受老少歡迎的民進黨政策會執行長王義川、民進黨新聞部主任暨發言人吳崢也會個別分享他們的「政策與政治攻防」心法跟「發言人日常」。
近年直式短影音成為宣傳主流，中央黨部媒創部游善閔專員也將南下傳授如何用手機剪輯屬於自己的短影音。自媒體潮流盛行，青年也該學習如何透過自媒體經營，為自己、為城市發聲，因此「TEAM 高雄青年營」特別請來網路神探四叉貓劉宇，分享「KOL意見領袖的媒體傳播」。