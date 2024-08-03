7-11拿鐵買一送一可寄杯！4大超商挺奧運咖啡優惠　氣泡美式半價

王齊麟4強賽前1hr還在海巡！揪台人常犯1錯誤　全場狂讚：更帥了

▲巴黎奧運羽球男雙4強賽中，「麟洋配」李洋、王齊麟昨日成功晉級金牌戰，讓台灣民眾熱血沸騰。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球男雙4強賽中，「麟洋配」李洋、王齊麟昨日成功晉級金牌戰，讓台灣民眾熱血沸騰。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

巴黎奧運羽球男雙4強賽中，「麟洋配」李洋、王齊麟昨（2）日成功晉級金牌戰，讓台灣民眾熱血沸騰。一名網友就在4強賽開始前1小時TAG王齊麟，笑喊「期待在聽你講英文。」貼文曝光後，果真釣出熱愛海巡的王齊麟回覆，還糾正原PO錯字「聽我講英文之前我先來糾正你的中文，再。」讓網友全笑噴直呼「會分在和再的人更帥了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友昨日在Threads上發文，她在4強賽開始前1小時TAG王齊麟喊「王齊麟怎麼那麼會，坐著也可以打，躺著也能打欸」，更點名想聽王齊麟講英文「期待在聽你講英文」。原因是李洋、王齊麟3年前奪冠接受外媒訪問的片段被挖出，當時李洋因聽不懂外媒提問，偷偷轉頭用外國腔問王齊麟「供蝦毀？」兩人緊張又好笑的爆笑影片如今再度翻紅。

▲（圖／翻攝自Threads）
▲原PO在4強賽開始前1小時TAG王齊麟，果然釣出熱愛在網路上海巡的王齊麟回覆。（圖／翻攝自Threads）
而該篇文章果然釣出熱愛在網路上海巡的王齊麟回覆，還糾正原PO再、在不分，「聽我講英文之前我先來糾正你的中文，再。」讓一票網友全笑喊「怎麼那麼會打字，又那麼會打球」、「會分在和再的人更帥了」，也有不少人直呼「你不是剩一個小時比賽」、「海巡還能進金牌戰太強了吧」。

即使賽前還在掛網海巡，「麟洋配」李洋、王齊麟昨日仍在巴黎奧運羽球男雙4強賽中擊敗丹麥組合Kim Astrup、Anders Skaarup Rasmussen，兩人上演精彩的逆轉秀，連兩屆奧運打進金牌戰，明日在金牌戰中，將對上中國組合梁偉鏗、王昶。

▲2024巴黎奧運羽球男子雙打「麟洋配」李洋／王齊麟小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024巴黎奧運羽球男子雙打「麟洋配」李洋／王齊麟小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

李洋滿臉鬍渣！眾狂勸「刮乾淨拿金牌」　王齊麟親揭原因：不能刮

麟洋配場邊爆衝突！工作人員搶走「東奧in毛巾」　現場狂噓挺台灣

奧運桌球「選手比賽狂摸桌子」！一票人不解　專家揭祕：影響巨大

麟洋配英文受訪片翻紅！李洋外國腔偷問：供蝦毀　王齊麟滿頭問號

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生