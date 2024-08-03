王齊麟4強賽前1hr還在海巡！揪台人常犯1錯誤 全場狂讚：更帥了
巴黎奧運羽球男雙4強賽中，「麟洋配」李洋、王齊麟昨（2）日成功晉級金牌戰，讓台灣民眾熱血沸騰。一名網友就在4強賽開始前1小時TAG王齊麟，笑喊「期待在聽你講英文。」貼文曝光後，果真釣出熱愛海巡的王齊麟回覆，還糾正原PO錯字「聽我講英文之前我先來糾正你的中文，再。」讓網友全笑噴直呼「會分在和再的人更帥了！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨日在Threads上發文，她在4強賽開始前1小時TAG王齊麟喊「王齊麟怎麼那麼會，坐著也可以打，躺著也能打欸」，更點名想聽王齊麟講英文「期待在聽你講英文」。原因是李洋、王齊麟3年前奪冠接受外媒訪問的片段被挖出，當時李洋因聽不懂外媒提問，偷偷轉頭用外國腔問王齊麟「供蝦毀？」兩人緊張又好笑的爆笑影片如今再度翻紅。
而該篇文章果然釣出熱愛在網路上海巡的王齊麟回覆，還糾正原PO再、在不分，「聽我講英文之前我先來糾正你的中文，再。」讓一票網友全笑喊「怎麼那麼會打字，又那麼會打球」、「會分在和再的人更帥了」，也有不少人直呼「你不是剩一個小時比賽」、「海巡還能進金牌戰太強了吧」。
即使賽前還在掛網海巡，「麟洋配」李洋、王齊麟昨日仍在巴黎奧運羽球男雙4強賽中擊敗丹麥組合Kim Astrup、Anders Skaarup Rasmussen，兩人上演精彩的逆轉秀，連兩屆奧運打進金牌戰，明日在金牌戰中，將對上中國組合梁偉鏗、王昶。