「麟洋配」金牌戰明對中國隊 林佳龍促法方注意觀賽應援安全
2024巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟表現不凡，但賽場邊民眾的「台灣加油」標語卻被人搶走、還有人持東奧TAIWAN IN毛巾應援被保全沒收，引發譁然。外交部長林佳龍今（3）日強調，已請駐法大使吳志中關心受害國人，明天金牌戰也會促請法方注意觀眾人身安全。
記者林詠青／綜合報導
林佳龍說，這幾天他和國人一樣，隨時關心台灣代表隊的最新賽況，「我也持續和外交部駐法處保持聯繫，確保選手在法國當地有獲得完善的照顧」。他強調，奧運是運動賽事的最高殿堂，選手在賽場上展現多年訓練的成果，觀眾給予掌聲與支持的同時，應該相互尊重，這也是奧運的精神。
而台灣時間明晚9點「麟洋配」金牌戰就要對上中國，林佳龍表示，他已提醒駐處要特別留意，並促請法方注意及維護決賽舉行時，場邊觀眾的人身安全。針對近日國人被搶走「台灣加油」標語及沒收「東奧TAIWAN IN」毛巾情事，林佳龍表示，已請駐法大使吳志中向相關單位提出協助，並關心受害國人；另外，也向主辦單位反映現場保全搶奪國人的應援毛巾已過度執法。
接下來還有多位台灣選手將上場，場內外的紛擾與雜音，「由國家來當後盾」，呼籲國人一起為台灣隊加油。