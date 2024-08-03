名警犬「福星」5退役隊友找家人！全是帥爆拉拉 7大領養條件公開
警犬「福星」滿月萌照擄獲海內外一大票粉絲，長大後成為全台唯一的血液偵蒐犬，還成功協助破獲2018年震驚社會的板橋分屍案，如今扛了7年警犬重擔的福星退休了，確定被領犬員林志倫領養，開啟歡樂退休犬生。想和警犬當家人還有機會，福星5名退役隊友找家人中，全是帥度破表的拉拉，領養資格、條件一次看，注意！申請時間只到8月20日晚上8點為止喔！
記者徐銘穗/綜合報導
「新北市政府警察局警犬隊 NTPD K-9 Unit」近日在臉書粉專，公布「2024年你家就是我家」警犬退役活動資訊，開放「退役偵爆犬-飛達」、「退役偵爆犬-Xina」、「退役偵爆犬-首領」、「退役偵爆犬-亮亮」以及「退役緝毒犬-Yutu」認養。
📌新北警犬隊公開領養人7大條件：
1、認養人要年滿20歲，且經家庭成員全數同意領養。
2、家中有庭院、足夠空間或鄰近公園綠地等可供大型犬隻動物活動。
3、有飼養動物相關經驗，能負責照顧其至終老者。
4、無前科且無不良習慣及嗜好。
5、不曾違反動物保護法相關規定。
6、家庭成員可全天候陪伴狗狗。若為「否」，請詳述可陪伴狗狗時間及方式：在家可以自由活動。一天3次戶外便溺為原則。
7、同意新北警犬隊不定期至飼養處所追蹤犬隻照顧狀況。
新北警犬隊指出，若通過上述領養人資格初審者，如通過最終審核，在領養退役警犬前必須「接受新北警犬隊安排的飼主領養照養教育，如未完成視同放棄領養」，同時也得定期為警犬實施除蟲（跳蚤、壁蝨及心絲蟲等）及施打預防針，也不得違反動物保護法。
申請日期：
113年8月1日12:00～113年8月20日20點
申請資料：
領養人須知、領養申請書雲端連結請點此