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名警犬「福星」5退役隊友找家人！全是帥爆拉拉　7大領養條件公開

▲名警犬「福星」今年退役了，被領犬員林志倫預訂領養，開啟歡樂退休犬生。（圖／翻攝IG@labrador__fuxing）
▲名警犬「福星」今年退役了，被領犬員林志倫預訂領養，開啟歡樂退休犬生。（圖／翻攝IG@labrador__fuxing）

記者徐銘穗/綜合報導

警犬「福星」滿月萌照擄獲海內外一大票粉絲，長大後成為全台唯一的血液偵蒐犬，還成功協助破獲2018年震驚社會的板橋分屍案，如今扛了7年警犬重擔的福星退休了，確定被領犬員林志倫領養，開啟歡樂退休犬生。想和警犬當家人還有機會，福星5名退役隊友找家人中，全是帥度破表的拉拉，領養資格、條件一次看，注意！申請時間只到8月20日晚上8點為止喔！

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▲福星滿月萌照擄獲一大票粉絲，沒想到7年時光飛逝，福星要退休了。（圖／NPA 署長室）
▲福星滿月萌照擄獲一大票粉絲，沒想到7年時光飛逝，福星要退休了。（圖／NPA 署長室）
「新北市政府警察局警犬隊 NTPD K-9 Unit」近日在臉書粉專，公布「2024年你家就是我家」警犬退役活動資訊，開放「退役偵爆犬-飛達」、「退役偵爆犬-Xina」、「退役偵爆犬-首領」、「退役偵爆犬-亮亮」以及「退役緝毒犬-Yutu」認養。

▲退役偵爆犬「飛達」（Frederick）是福星同胎正港二哥，脾氣好也有不易胖好體質，同胎兄弟都在飲控怕體重飆升，只有飛達在增肥，目前身材已達到滿意的狀態。（圖／新北市政府警察局警犬隊 NTPD K-9 Unit臉書）
▲退役偵爆犬「飛達」（Frederick）是福星同胎正港二哥，脾氣好也有不易胖好體質，同胎兄弟都在飲控怕體重飆升，只有飛達在增肥，目前身材已達到滿意的狀態。（圖／新北市政府警察局警犬隊 NTPD K-9 Unit臉書）
▲退役偵爆犬「Xina」是本次退役犬中唯一女性，絕技是能和任何人當朋友，更是測驗資優生，速度輾壓一票同僚，但要注意她是過敏小姐，皮膚照護要多用心。（圖／新北市政府警察局警犬隊 NTPD K-9 Unit臉書）
▲退役偵爆犬「Xina」是本次退役犬中唯一女性，絕技是能和任何人當朋友，更是測驗資優生，速度輾壓一票同僚，但要注意她是過敏小姐，皮膚照護要多用心。（圖／新北市政府警察局警犬隊 NTPD K-9 Unit臉書）
▲退役偵爆犬「首領」雖然有超殺的名字，內心卻很纖細，更是警犬隊的幽默樂觀擔當，總是喜歡引人注意，要記得時常稱讚他喔。（圖／新北市政府警察局警犬隊 NTPD K-9 Unit臉書）
▲退役偵爆犬「首領」雖然有超殺的名字，內心卻很纖細，更是警犬隊的幽默樂觀擔當，總是喜歡引人注意，要記得時常稱讚他喔。（圖／新北市政府警察局警犬隊 NTPD K-9 Unit臉書）
▲退役偵爆犬「亮亮」也是福星同胎兄弟之一，是目前隊上的戰車系男孩，活在自己的快樂小世界裡面，狗生悠哉又正向。（圖／新北市政府警察局警犬隊 NTPD K-9 Unit臉書）
▲退役偵爆犬「亮亮」也是福星同胎兄弟之一，是目前隊上的戰車系男孩，活在自己的快樂小世界裡面，狗生悠哉又正向。（圖／新北市政府警察局警犬隊 NTPD K-9 Unit臉書）
▲退役緝毒犬「Yutu」是少見的橡皮糖型男孩，目光隨時注意領犬員在哪裡，忠誠度逼近100分，平常身強體壯，唯獨特別注意骨骼舊疾保養。（圖／新北市政府警察局警犬隊 NTPD K-9 Unit臉書）
▲退役緝毒犬「Yutu」是少見的橡皮糖型男孩，目光隨時注意領犬員在哪裡，忠誠度逼近100分，平常身強體壯，唯獨特別注意骨骼舊疾保養。（圖／新北市政府警察局警犬隊 NTPD K-9 Unit臉書）
📌新北警犬隊公開領養人7大條件：
1、認養人要年滿20歲，且經家庭成員全數同意領養。

2、家中有庭院、足夠空間或鄰近公園綠地等可供大型犬隻動物活動。

3、有飼養動物相關經驗，能負責照顧其至終老者。

4、無前科且無不良習慣及嗜好。

5、不曾違反動物保護法相關規定。

6、家庭成員可全天候陪伴狗狗。若為「否」，請詳述可陪伴狗狗時間及方式：在家可以自由活動。一天3次戶外便溺為原則。

7、同意新北警犬隊不定期至飼養處所追蹤犬隻照顧狀況。

新北警犬隊指出，若通過上述領養人資格初審者，如通過最終審核，在領養退役警犬前必須「接受新北警犬隊安排的飼主領養照養教育，如未完成視同放棄領養」，同時也得定期為警犬實施除蟲（跳蚤、壁蝨及心絲蟲等）及施打預防針，也不得違反動物保護法。

申請日期：
113年8月1日12:00～113年8月20日20點

申請資料：
領養人須知、領養申請書雲端連結請點此
 

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