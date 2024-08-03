奧運羽球／王齊麟Threads海巡！17字親回「鬼之換拍」偷放閃李洋
台灣最強羽球男雙CP「麟洋配」王齊麟和李洋，本屆巴黎奧運一路過關斬將，從小組賽至今已6連勝，繼躺著打、空中旋轉、背後擊球等精湛球技之後，王齊麟又在對丹麥選手的4強賽中，大秀「鬼之換拍」密技，在Threads等社群引發討論，一票球迷求問「怎麼辦到的」，而王齊麟海巡，17字親回「同時也要搭檔製造時間讓我有機會去換」，偷放閃李洋被讚爆。
記者徐銘穗/綜合報導
王齊麟在激戰中，球拍突然斷線，他趕緊衝出場外，迅速把手中的球拍一丟，再拿另一支球拍回到場內，過程幾乎不到一秒。連賽評都讚，「他真的很會換拍耶！」不少球迷事後看到討論及換拍片段，這才驚呼：「當下完全沒發現！」
球迷在Threads上截下王齊麟換拍瞬間，球拍飛出留下殘影畫面發上Threads，直說：「我就問，換球拍也是訓練的一環嗎？太速度！」貼文引發王齊麟Threads藍勾勾帳號「chilinwang」親回說：「同時也要搭檔製造時間讓我有機會去換！」齊麟CP的好默契沒話說。
此外，也有球迷好奇問斷線是不是經常發生？也釣出王齊麟本人親自回文：「代表常常斷線打不準」，相當謙虛。
李洋與王齊麟為大賽而生，賽後受訪表示，在本屆奧運開打前，應該沒有人相信，會走到這一步，「接下來，我們的目標就是要替台灣再拿下一次金牌！」麟洋配將在明（4）晚9點，迎戰世界排名第1的中國組合梁偉鏗與王昶，大家一起為麟洋加油、為台灣加油！