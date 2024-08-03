提升建築物結構耐震！中龍鋼鐵公司舉辦鋼結構耐震防災技術研討會

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中龍鋼鐵公司總經理呂紹榮表示，中龍鋼鐵公司有鑑於我國地處地震活躍帶，建築物耐震安全性備受重視，乃舉辦鋼結構耐震防災技術研討會，期盼與會來自設計端的專業技師顧問、來自施工端工程營造業者，以及來自材料供應端的鋼結構、鋼鐵製造銷售的業界，也是鋼結構建築物的產業供應鏈，可利用此一研討會，就供應鏈體系的問題進行交流。
呂紹榮說，我國地處歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，地震頻繁發生，今(113)年4月3日花蓮發生芮氏規模7.2的大地震，造成人員的死亡和建築物的毀損，這次地震再次提醒我們建築物結構的耐震性能至關重要，而此次的技術研討會其主要目的，就是在於提升建築物結構的耐震能力，來降低地震所帶來生命及財產的損害。
呂紹榮指出，中龍鋼鐵公司是國內唯一擁有高爐、轉爐及電爐的鋼鐵公司，同時具備最新設備與產製技術，可穩定供應SN系列之耐震鋼材，該公司近年來，已成功開發出高強度60公斤級的耐震鋼材SM570 H型鋼與窄幅鋼板，可以有效降減建築物的重量，減緩地震力的衝擊，進一步提升建築物的安全性，而強度的提升，可以減少鋼材的使用量，除了可降減材料成本外，也可對減碳做出貢獻。
中龍鋼鐵公司冶金技術處處長，也是鋼結構協會秘書長的彭朋畿說，鋼結構安全需兼顧設計、施工、檢驗與材料，缺一不可，中龍鋼鐵公司近年來致力於開發高強度耐震型鋼，兼具耐震、減重與省工之優點，並持續擴增尺寸選項，例如成功開發全台最大最強之SM570型鋼，以拓展應用領域，從廠房到建築，再到橋梁，該公司均樂於提供產品開發、鋼種建議、銲接管理與檢測技術交流等技術整合服務，以提升國內建築安全，共同為民眾打造更安心舒適的生活環境。