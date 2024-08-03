林郁婷捲入奧運拳擊性別爭議！IOC會長力挺：他們生下就是女生

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林郁婷與Imane Khelif因未符合國際拳擊總會（IBA）資格規則，在2023年世界錦標賽被取消資格，但兩人均已獲准參加巴黎奧運。由於國際拳總規則禁止帶有男性XY染色體的運動員參加女子賽事。但國際奧會日前就曾表示，「所有參賽選手都符合奧運資格。」
針對阿爾及利亞選手Imane Khelif的出賽，國際奧會重申，「所有人種都有參加運動的權利，這次的奧運拳擊項目，一樣，基於選手的性別、年齡，以及護照等資格參賽。」也坦承支持林郁婷等人。
而這次奧運女子拳擊66公斤級預賽，義大利女拳手Angela Carini在Imane Khelif連續重擊下，開賽僅46秒即決定退賽。Angela Carini退賽時拒絕握手，她在賽場上跪地落淚的畫面，引發國際間關於克莉芙和台灣選手林郁婷的性別風波與討論。
國際奧會會長Thomas Bach也特別發聲，他表示：「她們生下就是女性，也是以女性身分成長，並且有女生性別的護照，長年擔任女性的拳擊手。」
Imane Khelif下一戰將對上匈牙利選手Luca Anna Hamori，林郁婷則將迎戰保加利亞選手Svetlana Kamenova Staneva，兩人的出賽狀況，仍受到矚目。
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