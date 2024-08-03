轉播巴黎奧運到半夜！愛爾達臉書徵「外送消夜」 台灣人全出動了
2024巴黎奧運火熱開打，愛爾達取得台灣的轉播總代理，替台灣民眾即時轉播中華隊各個項目賽事。由於時差關係，此屆奧運比賽經常在凌晨也開打，愛爾達奧運轉播團隊今（3）日就在臉書粉專公開徵求店家，希望能支援外送消夜，貼文一出立即釣出海量台灣人伸出援手，讓網友們笑喊：「台灣人內建的阿嬤靈魂要系統性出動了！」
記者賴禹妡／綜合報導
愛爾達體育家族臉書粉專今日發文，表示「凌晨4點的台北需要火力支援，誠徵願意為愛爾達半夜奧運轉播團隊外送消夜店家。」需求地點在台北市中正區，時間則為深夜23時至凌晨2時，需要份數為35至45份，每份預算150元，可以留下店家名稱、連絡電話、可提供品項，並聯繫莊先生（jchuang@elta.com.tw）。
貼文曝光後，有網友好奇為何不選外送平台或麥當勞訂餐？小編則坦言，由於需求份數太多，點麥當勞不是被拒接就是棄單，外送平台則天天被延單、棄單，會選擇在臉書公開徵求，是因為轉播作業實在太忙，「同時間11個頻道要營運，實在無法處理民生問題，雖然已經做好泡麵準備。」
而留言區除了出現不少店家願意幫忙，也立即湧入熱心的民眾回覆，「週五或週六晚上我願意幫忙外送」、「我很願意煮水餃給大家吃」、「大家去愛爾達門口餵食主播吧」。就連「盾牌牙醫」史書華都霸氣喊「幾點要吃？愛爾達體育家族你們好好轉播，我請大家吃消夜。」整串留言讓不少網友笑喊：「台灣人內建的阿嬤靈魂要系統性出動了！」