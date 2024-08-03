依瑟儂私下是貓奴！出征奧運超想毛孩 曾喊贏比賽「幫貓賺罐罐」
2024巴黎奧運羽球項目中，泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）先前擊敗台灣球后戴資穎，2位摯友相擁而泣的畫面感動全場，而依瑟儂今（3）日遭印尼「小戴之友」東宗（Gregoria Mariska Tunjung）淘汰，無緣晉級4強。依瑟儂與戴資穎的友誼，讓無數台灣人為之動人，而依瑟儂私下其實是個十足的貓奴，不僅出國比賽超想念毛孩、要替貓咪們贏罐罐回家，也經常曬出與愛貓的合照，高呼：「我是貓奴我養貓！」
記者賴禹妡／綜合報導
依瑟儂家中原先有兩隻貓咪，分別為美短貓Scott及賓士貓Tokyo，之後又陸續收編幾隻小貓咪，充滿毛孩的家庭看起來歡樂融融。而依瑟儂特別為貓咪們創立IG粉專「tokyoscots.21」，專門紀錄毛孩們的日常。
只見依瑟儂的貓貓每天在家都生活得十分愜意，有時在跳台上玩耍、有時守在房門等媽媽，更多時候是用各種軟爛姿勢睡覺，讓依瑟儂感到好氣又好笑，她甚至還會替貓咪們配上搞笑OS：「我們只要睡覺就好，等媽媽贏了比賽買罐罐回來。」
而依瑟儂出國比賽時，還會發文喊：「好想念我的貓貓們。」此次征戰巴黎奧運，許多網友用自家貓咪替依瑟儂加油，她也分享自家毛孩耍廢的照片，幽默吐槽愛貓們：「謝謝上面那隻幫我加油的貓咪，然而這是我家的貓咪。」
依瑟儂上一場比賽和戴資穎在小組賽正面對決，最終依瑟儂以直落二擊敗傷勢纏身的小戴，淘汰了摯友，兩人賽後落淚擁抱，畫面感動許多網友，也成為奧運羽球項目史上的一個經典畫面。不過，依瑟儂今日對上「小戴之友」東宗，雙方首局就廝殺得很激烈，最後依瑟儂仍以9：21落敗，無緣晉級4強。