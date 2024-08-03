女單F4逐漸凋零！小戴最快殞落 巴黎奧運僅剩安洗瑩一個人的武林
稱霸女子羽壇多年的女單F4逐漸凋零！南韓球后安洗瑩、中國一姊陳雨菲、台灣天后戴資穎和日本名將山口茜在本屆巴黎奧運陸續落馬，4強賽竟僅剩下安洗瑩一人，外媒分析指出，巴黎奧運變成安洗瑩「一個人的武林」，只要不失常，基本上金牌已是囊中物。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
台灣一姊戴資穎受到傷勢影響，在小組賽就中箭落馬，大爆冷門，是女單F4最先殞落的選手，也讓小戴生涯在奧運殿堂的最後一舞留下遺憾，賽後她難掩失落之情，哭著離開球場。
戴資穎在小組賽提前出局最意外
上屆東京奧運金牌得主陳雨菲則在8強的「中國內戰」，爆冷以直落二不敵左撇子女將何冰嬌，不僅衛冕失利，連四強舞台都沒踏上，從2008年北京奧運張寧完成連霸後，女單已連4屆無人未免。
至於日本名將山口茜則提前在8強賽遭遇安洗瑩，上演頂尖對決，雙方激戰3局，山口茜先盛後衰，讓安洗瑩笑著離開球場，劍指生涯首面奧運獎牌，且可能是金牌。
西班牙名將馬琳最有機會威脅安洗瑩
賽前外界看好女單F4能至少有3人能站上四強舞台，根據《球王體育賽事inplayZ》整理國際盤口資訊顯示，女單F4奪冠賠率都在前5，唯一非女單F4的就是目前最有機會威脅安洗瑩后座的西班牙名將馬琳。
女單F4都曾經當過世界球后，且累積起來高達333週，其中戴資穎最狂，曾蟬聯超過200週。且自2018年後，女單F4一共在至少25次的750系列賽事，奪下至少20座冠軍。