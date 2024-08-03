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華邦電H1 EPS為0.3元　看好DDR4 H2放量、營運拚回2022年高峰

▲華邦電昨（2）日召開法說會，上半年合併營收為新台幣416.05億元。（圖／擷取自華邦電Youtube官網）
▲華邦電昨（2）日召開法說會，上半年合併營收為新台幣416.05億元。（圖／擷取自華邦電Youtube官網）

記者陳郁柔／台北報導

華邦電昨（2）日召開法說會，公布2024年上半年營運表現，合併營收為新台幣416.05億元，歸屬母公司淨利為新台幣12.59億元，每股EPS為新台幣0.3元。

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華邦電表示，2024年上半年記憶體事業營收為新台幣242.31億，年增38%。其中，客製化記憶體產品線占上半年營收為25%；而客製化記憶體20奈米相關產品，包括DDR4以及LPDDR4將預計於下半年逐步貢獻客製化記憶體產品營收。

第二季利基型動態隨機存取記憶體（DRAM）產品平均售價勁揚約25%，位元出貨量減少約20%，營收季增4%；快閃記憶體（Flash）產品平均售價上揚約5%，位元出貨量增加17%至19%，營收季增24%。

而在快閃記憶體產品線部分，則是占上半年營收為33%，NOR位元出貨量年成長低二十位數百分比。整體，2024年上半年記憶體產品營收在各應用類別占比分別為消費性電子占28%、通訊電子占27%、電腦相關占20%、車用及工業用相關占25%。

展望後市，華邦電總經理陳沛銘強調，在DRAM部分，華邦電正式自DDR3前進DDR4，下半年DDR4大量出貨將帶動營運成長。而在NOR部分，在中國供應商近期以生產邏輯晶片為主情況下供給減少，此狀況讓NOR供需接近平衡，預估2025年有機會出現短缺。最後的NAND方面，則估2025年在供需方面都會很吃緊。

總經理陳沛銘接著表示，DDR4已經開始導入量產，預計下半年將大量出貨，剛好銜接客戶轉換至Wi-Fi 7的需求，並推出一系列基於20奈米製程的產品，同時持續推出新款NOR Flash，鞏固全球第一的位置，期望下一步營運將回到2022年的高峰。

針對高雄新廠，華邦電新廠3月開始裝機，現在月產能已提升至1.5萬片，正滿產能投產，目前20奈米良率超過9成，看好是除了三大原廠外最領先的技術，16奈米則預計明年推出。

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