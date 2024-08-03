戴資穎貼心到讓人落淚！小戴再發文「我沒事的」加上笑臉道感謝
台灣羽球天后戴資穎帶傷在巴黎奧運登場，日前小組賽敗給泰國好友依瑟儂後，小戴才公開自己嚴重的傷情，而她左膝舊傷未癒，在國訓中心訓練時又傷到右膝，一度坐著輪椅去醫院，原本以為打不了奧運，還要拿拐杖，但她背負各種傷痛與期待，直到比賽結束才潰堤。戴資穎今(3)日再次發文表達感謝，「我其實沒事的。」還加上一個笑臉。戴資穎在以直落2敗給依瑟儂後，她日前受訪表示，「在出發前，大家都叫我加油，說我能拿冠軍，但我知道我做不到。很感謝背後的團隊，大家都比我還正面，大家都沒放棄我，我更不能放棄我自己！」
記者吳政紘/綜合報導
戴資穎受訪後爆哭 巴黎奧運最後一舞
戴資穎在巴黎奧運小組賽不敵依瑟儂，生涯最後一次奧運畫下句點，她強忍雙膝傷勢在場上奮戰到最後一刻，飛撲救球擦傷了手肘，換場休息時可以看到她的雙腿幾乎難以動彈，即便如此她仍不放棄。
戴資穎場上依舊願意努力去打每一顆球，但其實教練也知道她傷勢有點嚴重，但仍不放棄下場去拚，也體現了台灣精神。
戴資穎的表現讓所有人動容，連受訪的媒體與電視機前的球迷都一起落淚，感到非常不捨。
戴資穎在奧運生涯結束幾天後，貼出法國巴黎凱旋門的照片，表達感謝，也要大家不要擔心，小戴寫下：「謝謝大家打氣和關心的訊息，我其實沒事的。」並加上一個笑臉，「真心感恩每一位你／妳的存在。」還給了大家一個愛心。