奧運羽球／志田千陽奪牌了！擊敗大馬組合摘銅　與搭檔喜極而泣

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志田千陽／松山奈未，從2017年開始合拍，在上屆東京奧運未能取得參賽資格，本屆巴黎奧運前，則是在多場國際賽拿下佳績，躍升至世界排名第4，是日本國內女雙排名最高組合，並獲得挑戰奧運的機會。
除了實力強悍外，志田千陽的清秀外型也吸引不少關注，尤其在奧運出賽後，引起全球各地的網友關注，目前個人的社群IG已經有高達47.7萬的追蹤數，並獲得了許多死忠球迷支持。
志田千陽／松山奈未上一場輸給中國強敵劉聖書／譚寧組合，無緣金牌戰，今天只能來爭奪銅牌。此役對上馬來西亞組合，他們秋風掃落葉，以直落二拿下對手，取得銅牌。
志田千陽小檔案 喜歡乃木坂46
志田千陽今年27歲，隸屬「再春館製藥所」，隊員編號0號。她6歲就愛上羽毛球，小學一年級跟姊姊開始打羽球，起初是在秋田縣八郎潟湖羽毛球俱樂部活動，小學二年級參加全國性比賽，從四年級開始連續3年拿下季軍佳績，頻頻登上當地報紙版面。
志田千陽最愛的偶像是乃木坂46，她比賽前必聽乃木坂46的歌曲來激勵自己，「歌曲超棒，成員也都超努力，所以我覺得我也要加油！」志田千陽沒打球時，有空也會去參加乃木坂46的演唱會，喜愛程度溢於言表。
志田千陽的老家是寺廟，從小就被教育要有禮貌，所以「感恩」是她非常重視的事情。也因為家庭影響，志田千陽的個性溫暖、堅強，網友也覺得她給人的感覺十分豁達開朗，情緒常被她感染。而在「再春館製藥所」公開的YouTube影片中，也可看到志田千陽的幕後生活，氛圍總是融洽、充滿歡笑。
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