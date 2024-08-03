孕婦「掛假車牌拒檢」！連撞5車逃逸 警圍捕連鳴2槍制伏
今（3）日下午桃園市一名古姓孕婦駕駛賓士車，行經桃園區在成功路時，員警發現車輛為「偽造車牌」示意停車受檢，豈料古女不僅不配合，還加速逃逸，員警立即通知線上警力圍捕，追至虎頭山三聖宮廣場時，古女連撞5輛車，警方擔心造成其他用路人危險，當場對開連開2槍示警，古女才願意停車配合，隨後警方在車內查出有毒品吸食器、毒咖啡等證物，古女被捕後向警方表示懷有4月身孕，由警方送醫檢查後幸無大礙，案由警方依法送辦。
記者孫唯容/綜合報導
桃園警分局表示，下午4時30分許，武陵派出所警員於桃園區成功路，發現一輛賓士轎車懸掛偽造車牌立即攔查，豈料古姓女駕駛不配合受檢，還高速飆車逃逸，警員見狀立即通報攔截圍捕。
後續，青溪派出所員警發現賓士車往桃園市虎頭山風景區逃竄，立即通報支援警力尾隨，該車古女發現警車蹤跡後，為甩開警方沿途高速行駛，最後進入龜山區明倫三聖宮廟埕廣場時，發現無路可逃，古女為脫逃連續在廣場上衝撞5輛轎車，連警車、警用機車都敢撞。
員警見狀況緊急對空連開2槍喝止，古女當場嚇傻停止逃逸，後續員警立即破窗將古女拉下車控制，並在車內搜出安非他命、毒品吸食器、毒咖啡包與鎮暴槍等證物，古女也向警方表示懷有4個月身孕，後續由女警陪同送醫檢查，所幸無大礙，全案移送桃園地檢署偵辦。
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