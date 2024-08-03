JK羅琳續開砲！籲奧運引入口腔DNA檢驗「保護女性」　留言區戰翻

我是廣告 請繼續往下閱讀
JK羅琳轉貼的報導呼籲奧運重新引入口腔黏膜測試，以檢驗選手的DNA。事實上，聯合國婦女暴力問題的特別報告員阿薩拉姆（Reem Alsalem）日前也提出相同建議，就在哈利夫只花46秒就讓義大利女將卡里尼（Angela Carini）退賽後，阿薩拉姆在接受英國《天空新聞》採訪時認為，奧運重新引入口腔黏膜測試是可以考慮的，「如果它能解決問題，如果它能減輕人們的恐懼和擔憂，那麼這是非常合理的」。
阿薩拉姆表示自己正針對女性運動員在賽事中面臨的暴力行為撰寫報告，這份報告將在之後提交給聯合國。阿薩拉姆指出保證所有女性運動員的安全非常重要，而口腔黏膜檢測「簡單有效、具有尊嚴」，為了兼顧包容性和多元性準則，阿薩拉姆認為奧運沒理由不考慮實施口腔黏膜檢測，強調奧運廢除口腔黏膜檢測可能是「弊大於利」。
然而，2000雪梨奧運就已經取消口腔黏膜檢測，因為認為這些針對選手DNA的測試不道德也不科學。國際奧委會表示，回到DNA測試的舊時代，「這想法本身是一個壞主意。」
國際奧會會長巴赫（Thomas Bach）今日也強調，林郁婷和哈利夫「生下就是女性，也是以女性身分成長，並且有女生性別的護照，長年擔任女性的拳擊手」，外界不應質疑其身分。國際奧會也表示針對林郁婷和哈利夫兩人的攻擊「完全出於IBA專制、武斷的決定，而這項決定未經過任何正當程序，而這些危險、歧視女性且毫無根據的攻擊可能導致假訊息傳播」，呼籲外界不要淪為獵巫。
JK羅琳的最新推文底下也湧入許多網友，有人痛批羅琳，「即使在奧委發表聲明並駁回所有針對運動員的毫無根據的指控之後，仍然散佈假新聞和歧視言論，這簡直就是可悲和不道德的」、「請不要再散佈仇恨」、「不在乎事實，只想要散播自己的意識型態」。不過也有網友認同羅琳的看法，「這是史上最糟糕的奧運，嘲笑基督徒又攻擊婦女」、「為什麼奧運之前要停止口腔黏膜檢測呢」。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。