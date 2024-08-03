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亞果遊艇進駐台中港 建置台中國際遊艇碼頭今簽約啟動

▲亞果遊艇揮軍北上台中港，斥資10億元建置台中國際遊艇碼頭，今舉行簽約啟動儀式。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.3)
▲亞果遊艇揮軍北上台中港，斥資10億元建置台中國際遊艇碼頭，今舉行簽約啟動儀式。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.3)

記者金武鳯/台中報導

亞果遊艇集團致力推動台灣海洋產業發展，繼高雄、澎湖 和台南建置遊艇碼頭後，揮軍北上台中港，斥資10億元建置「亞果台中國際遊艇碼頭」，3日下午與台灣港務公司台中港務分公司舉行簽約啟動儀式，交通部長李孟諺、台中市副市長鄭照新共同見證。

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交通部長李孟諺表示，台灣消費實力雄厚，根據統計，去年台灣人購買千萬級以上超跑，合計超過1300輛，約佔全球十分之一，購買力比大陸強，他對台灣遊艇消費市場有信心。此外，他認為過去商港是比較硬的環境，全是大船或貨櫃進出，現在走向海洋休閒產業，遊艇和遊輪都可停靠，是台中港務發展新契機。


▲亞果遊艇建置台中國際遊艇碼頭，今簽約啟動，交通部長等貴賓共同見證。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.3)
▲亞果遊艇建置台中國際遊艇碼頭，今簽約啟動，交通部長等貴賓共同見證。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.3)
亞果臺中國際遊艇碼頭總面積約 107,798 平方公尺，包括59,035 平方公尺的陸域面積，以及 48,763 平方公尺的水域面積，投入開發成本逾 10 億元，開發期程約5 年，擁有 30 年租賃期，可優先續約 20 年。亞果遊艇董事長候佑霖表示，這座碼頭將打造成為集遊艇休憩、海洋教育及藝術親子遊樂功能於一體的國際遊艇港，吸引更多國內 外遊客前來體驗海洋的魅力。

侯佑霖表示，亞果遊艇在短短十年內，從零開始逐步建設了澎湖、台南和高雄三處遊艇碼頭，加上今日正式啟動的臺中港碼頭，以及即將啟動的台北遊艇碼頭，儘管這條路充滿挑戰，但亞果遊艇正一步步實踐串連台灣西部碼頭據點的目標，實現台灣藍海公路藍圖，持續扮演國內海洋休憩產業的領頭羊，提供會員、船主及遊客多樣化的海陸休閒體驗。

亞果遊艇表示，隨著臺灣遊艇及帆船數量持續增加，對專屬遊艇及帆船泊位的需求日益增長，為填補中部地區專業遊艇碼頭的空白，亞果遊艇此次大手筆投資台中港 20A、20B 遊艇碼頭，致力於厚植船舶停放設施，促進臺灣船艇普及率。

亞果臺中國際遊艇碼頭將分二期開發。水域部分將興建 101 席泊位，可停放 40呎到 125 呎的各型遊艇，第一期國際遊艇碼頭泊位將於今年底完工啟用。陸域部分預計打造全台首座遊艇展銷中心，並設置龍門吊、堆高機及立體船艇岸置場等設施，提供遊艇維修及補給服務。

該碼頭也將建設遊艇大街商場，與三井 OUTLET 連結，融合遊艇休閒、海洋教育、藝術親子遊憩、遊艇碼頭服務等多元功能，串聯台中港豐富的遊憩資源，打造國際遊艇門戶，實現與國際接軌的目標。

候佑霖今天宣布，今年 10 月舉行的「2024 TSL REGATTA 台鋼集團 TSG 帆船賽」，將從亞果臺中國際遊艇碼頭啟程，經過長途航行到達澎湖，最後返航回到台南。透過海上運動賽事推動台灣中部遊艇的發展，吸引更多國內外遊客到訪台灣中部地區，促進臺中港區的海洋經濟，並樹立中台灣國際遊艇觀光門戶的形象。


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