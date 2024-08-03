亞果遊艇進駐台中港 建置台中國際遊艇碼頭今簽約啟動

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亞果臺中國際遊艇碼頭總面積約 107,798 平方公尺，包括59,035 平方公尺的陸域面積，以及 48,763 平方公尺的水域面積，投入開發成本逾 10 億元，開發期程約5 年，擁有 30 年租賃期，可優先續約 20 年。亞果遊艇董事長候佑霖表示，這座碼頭將打造成為集遊艇休憩、海洋教育及藝術親子遊樂功能於一體的國際遊艇港，吸引更多國內 外遊客前來體驗海洋的魅力。
侯佑霖表示，亞果遊艇在短短十年內，從零開始逐步建設了澎湖、台南和高雄三處遊艇碼頭，加上今日正式啟動的臺中港碼頭，以及即將啟動的台北遊艇碼頭，儘管這條路充滿挑戰，但亞果遊艇正一步步實踐串連台灣西部碼頭據點的目標，實現台灣藍海公路藍圖，持續扮演國內海洋休憩產業的領頭羊，提供會員、船主及遊客多樣化的海陸休閒體驗。
亞果遊艇表示，隨著臺灣遊艇及帆船數量持續增加，對專屬遊艇及帆船泊位的需求日益增長，為填補中部地區專業遊艇碼頭的空白，亞果遊艇此次大手筆投資台中港 20A、20B 遊艇碼頭，致力於厚植船舶停放設施，促進臺灣船艇普及率。
亞果臺中國際遊艇碼頭將分二期開發。水域部分將興建 101 席泊位，可停放 40呎到 125 呎的各型遊艇，第一期國際遊艇碼頭泊位將於今年底完工啟用。陸域部分預計打造全台首座遊艇展銷中心，並設置龍門吊、堆高機及立體船艇岸置場等設施，提供遊艇維修及補給服務。
該碼頭也將建設遊艇大街商場，與三井 OUTLET 連結，融合遊艇休閒、海洋教育、藝術親子遊憩、遊艇碼頭服務等多元功能，串聯台中港豐富的遊憩資源，打造國際遊艇門戶，實現與國際接軌的目標。
候佑霖今天宣布，今年 10 月舉行的「2024 TSL REGATTA 台鋼集團 TSG 帆船賽」，將從亞果臺中國際遊艇碼頭啟程，經過長途航行到達澎湖，最後返航回到台南。透過海上運動賽事推動台灣中部遊艇的發展，吸引更多國內外遊客到訪台灣中部地區，促進臺中港區的海洋經濟，並樹立中台灣國際遊艇觀光門戶的形象。