李孟遠射擊奪銅牌！觀眾看比賽現場傻眼：鬼之等級　賽評也超問號

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第二輪淘汰賽，李孟遠後續漏了2發，但義大利選手突然連續失誤，李孟遠仍以積分37分保住第三名的位置，接連淘汰掉義大利、瑞典的選手，確定保底銅牌。到了第三階段淘汰賽，李孟遠錯失2個目標，以總分45分作收拿下銅牌，而該場賽事則是由美國選手文森特·漢考克奪下金牌，這是他第四度拿下奧運射擊金牌。
李孟遠成巴黎奧運「中華隊最大黑馬」！觀眾急加油一看現場傻眼
然而，過去中華隊在射擊的表現一直未能突破，這次李孟遠首屆參加奧運就立刻殺進決賽，馬上就引起廣大關注，不少人晚間都在轉播平台前幫忙加油，但馬上就有人發文表示：「等一下啦！那個泥盤丟出來的時候到底在哪裡啊？選手也太鬼了吧」、「以前都沒注意到射擊，為了看李孟遠才轉到射擊，結果超傻眼，根本看不到泥盤在哪好嗎？到底怎麼射到銅牌的.....太強了。」
而《NOWnews》當時也跟著看李孟遠定向飛靶決賽轉播，即便各種放大還是看不到泥盤飛出的位置在哪裡，連轉播賽事平台的賽評也多次在選手射擊結束後表示「有射到嗎？」、「他剛剛好像沒射到」、「他是不是沒有射到？」等不確定性的講評，一般觀眾根本看不到泥盤，更別說李孟遠各種精準射擊，為中華隊奪下實質上的第一面獎牌！讓我們恭喜李孟遠，也繼續為中華隊選手們加油！