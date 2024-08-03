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李孟遠射擊奪銅牌！觀眾看比賽現場傻眼：鬼之等級　賽評也超問號

▲李孟遠首次參加奧運就奪下銅牌，也是中華隊奧運史上首面射擊獎牌，打破紀錄！（圖／美聯社／達志影像）
▲李孟遠首次參加奧運就奪下銅牌，也是中華隊奧運史上首面射擊獎牌，打破紀錄！（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

中華隊第三面獎牌入袋！我國射擊好手「李孟遠」首度參加巴黎奧運射擊項目，在今（3）日第2日資格賽繳出50分滿靶、總分124分排名第2晉級決賽，隨後以滾燙手感繼續發揮，連續淘汰三名國外好手，奪下銅牌！改寫中華隊射擊奧運成績歷史新頁！然而就有網友突然發現李孟遠闖進決賽，紛紛幫忙加油，但一看比賽現場後超傻眼：「這到底怎麼拿到銅牌的？」

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李孟遠在第一天資格賽中射出74分的高分，第二天資格賽又繳出50分滿靶漂亮的成績，以總積分124分排名第2闖進決賽，總共有6名選手要來角逐金銀銅牌，在第一輪李孟遠持續發揮準度全數命中，暫居第1，可惜在第16個泥盤失手，第一階段前20個目標，李孟遠取得19分，排名暫居第4，但同時第六名秘魯選手遭到淘汰。

▲李孟遠拿下中華隊在本屆巴黎奧運首面獎牌，也是中華隊奧運史上首面射擊獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲李孟遠拿下中華隊在本屆巴黎奧運首面獎牌，也是中華隊奧運史上首面射擊獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
第二輪淘汰賽，李孟遠後續漏了2發，但義大利選手突然連續失誤，李孟遠仍以積分37分保住第三名的位置，接連淘汰掉義大利、瑞典的選手，確定保底銅牌。到了第三階段淘汰賽，李孟遠錯失2個目標，以總分45分作收拿下銅牌，而該場賽事則是由美國選手文森特·漢考克奪下金牌，這是他第四度拿下奧運射擊金牌。

李孟遠成巴黎奧運「中華隊最大黑馬」！觀眾急加油一看現場傻眼

然而，過去中華隊在射擊的表現一直未能突破，這次李孟遠首屆參加奧運就立刻殺進決賽，馬上就引起廣大關注，不少人晚間都在轉播平台前幫忙加油，但馬上就有人發文表示：「等一下啦！那個泥盤丟出來的時候到底在哪裡啊？選手也太鬼了吧」、「以前都沒注意到射擊，為了看李孟遠才轉到射擊，結果超傻眼，根本看不到泥盤在哪好嗎？到底怎麼射到銅牌的.....太強了。」

而《NOWnews》當時也跟著看李孟遠定向飛靶決賽轉播，即便各種放大還是看不到泥盤飛出的位置在哪裡，連轉播賽事平台的賽評也多次在選手射擊結束後表示「有射到嗎？」、「他剛剛好像沒射到」、「他是不是沒有射到？」等不確定性的講評，一般觀眾根本看不到泥盤，更別說李孟遠各種精準射擊，為中華隊奪下實質上的第一面獎牌！讓我們恭喜李孟遠，也繼續為中華隊選手們加油！

▲中華隊射擊好手李孟遠在巴黎奧運定向飛靶比賽闖進決賽，最終獲得銅牌！（圖/達志影像/美聯社）
▲中華隊射擊好手李孟遠在巴黎奧運定向飛靶比賽闖進決賽，最終獲得銅牌！（圖/達志影像/美聯社）

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