奧運現場／台灣再進帳銅牌！拳擊吳詩儀不敵中國拳王、四強止步
拳擊女將吳詩儀今(3)日將在拳擊60公斤級四強賽出戰，力拼讓獎牌成色升級，將對決中國強敵楊文璐，可惜無法復仇成功，吳詩儀雖極積搶攻，但無法有效的擊打對手，最終以０:５落敗，但仍替台灣進帳一面銅牌，表現仍值得讚賞。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
本場比賽冤家路窄！吳詩儀在杭州亞運就是不敵楊文璐，但當時有中國地主優勢加持，台灣選手有半數都輸給中國對手。首回合開始雙方都用刺拳來試探，之後吳詩儀利用身高、臂展較長的優勢，多次打中楊文璐的臉部，且對方近身攻擊也都有防範。可惜首回合5名裁判都認定楊文璐更確實，都給她10分，吳詩儀以0：5落後。
陷入落後的吳詩儀改變測策略，利用更多的防守反擊加上假動作，盼能更確實擊中對手，但楊文璐仍非常穩健，這回合又是懸殊的0：5，吳詩儀陷入絕對劣勢。回合間，柯文明教練不斷提醒吳詩儀深呼吸，冷靜應戰，把自己的優勢展現出來。
無法扭轉頹勢 吳詩儀遺憾落敗
楊文璐前連回合奠定優勢，第三回合打法相對保守，反而是吳詩儀只能不斷進攻，可惜仍無法挽回頹勢，最終敗下陣來，而第三回合比數也是０:５。
決勝關鍵：不能打得太保守
吳詩儀八強賽擊敗厄瓜多選手María José Palacios，但過程非常驚險，吳詩儀靠著第二回合5：0的優勢才驚險獲勝。名賽評洪智挺分析指出，「其實吳詩儀的防守反擊很有威力，應該多利用刺拳吸引對手進攻，在伺機反擊，才是最有優勢的打法，但開賽容易打得太保守，必須在4強賽盡快改變。」
奧運拳擊不另舉行銅牌戰，僅有金牌戰，所以吳詩儀打進4強，已至少進帳一面銅牌，但她仍希望能將獎牌成色升級，可惜在四強賽鎩羽而歸。