奧運羽球／「臥曹姐」奪金了！髒話又脫口而出　央視緊急切掉畫面

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上一屆東京奧運，陳清晨／賈一凡遇到「天敵」印尼組合Greysia Polli／Apriyani Rahayu，最終只收下一枚銀牌。之後她們就將在巴黎奧運拿下金牌做為目標，這個週期的狀態也保持得很好，在女雙環境多對昔日對手退役或拆夥的情況下，他們甚至成績還比以前更好了。
今天對上隊友劉聖書／譚寧，中國已經提前「金包銀」，雙方打起來也比較沒有壓力，「凡晨」無論在實力還是經驗上都更勝一籌，最終以22：20、21：15收下勝利，完成雙打生涯的「全滿貫」。
陳清晨又飆髒話 央視趕緊切掉畫面
在此役首局驚險拿下後，陳清晨又在場邊被收錄到「沒收工就罵髒話」，可能是太激動了，她當下忍不住脫口而出：「太牛了，臥曹，你他X都16：20了，我他X冷靜。」言詞實在是有點粗野，因此央視也立刻切了鏡頭。
其實在3年前的東京奧運，陳清晨就因為同樣原因爆紅，在小組賽對上韓國組合金昭映／孔熙容的比賽，她每打下一分就為爆粗口，聲音大到完全被收音進去，也被封為「臥曹姐」，甚至因此被韓國人投訴。
陳清晨之後也解釋說，自己並不是對對手不敬，這只是一種打氣的方式，但讓大家誤解了。
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