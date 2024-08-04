巴黎拳擊／台灣又有獎牌啦！抗癌鬥士陳念琴完勝晉四強、保底銅牌

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第二回合，陳念琴利用換架閃躲後再出拳，多次命中Khamidova的臉部，且陳念琴靈活的腳步讓對手難以招架，但此回合裁判認定Khamidova更加強勢，所以陳念琴以1：4落後，雙方戰成平手。
決勝回合壓倒性勝出
關鍵第三回合，陳念琴仍非常有自信，在1分50秒左右，閃過對手的出拳後反擊，正中對方臉部。此回合形成勝負分水嶺，五名裁判都給了陳念琴10分，以5：0壓倒性的結局，拿下勝利。
27歲的陳念琴三度叩關奧運，前兩次都無緣站上頒獎台，2016年里約奧運16強止步，上屆東京奧運則是8強，賽後親吻地板，令人印象深刻。本屆她再上層樓，挺進4強賽，保底銅牌。
Khamidova年僅23歲，生涯首度站上奧運殿堂，過去曾在亞錦賽摘金，世錦賽奪銅，不過杭州亞運首輪就出局，生涯戰績並沒有陳念琴出色，但也並不好對付，上一回合小爆冷門，以3：2擊敗美國第六種子Morelle McCane獲勝。
阿美族及布農族混血的陳念琴個性開朗樂觀，備受喜愛，過去她也曾自爆罹患淋巴癌，抗癌故事也令人感動。本屆賽前陳念琴也特別把頭髮染成台灣國旗的顏色，盼能帶來好運，為國爭光。
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