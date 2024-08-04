義美霜淇淋「增量」第2杯5折！全家冰棒買1送1、7-11曠世奇派33元

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義美食品即日起至8月5日，牛奶霜淇淋「增量杯」第二杯5折，而且會員可再享95折，天氣再熱也能爽吃冰品優惠划算降溫！提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，每人限購2組；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止。
📌全家便利商店：冰棒、霜淇淋都「買一送一」
全家便利商店本週康康5優惠，8月4日最後一天開吃不限口味Fami!ce霜淇淋「買一送一」；隨買跨店取FamiCollection芒果百香雪酪冰棒「買一送一」每支只要20元，而全家APP限定隨買跨店取7週年慶，即日起至8月20日，百項商品5折起，其中原價40元的「牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕」、「FMC蘋果雪酪冰棒」通通「買2送2」，一支也是超划算20元就開吃。
📌7-11：杜老爺曠世奇派「一支33元」
統一超商7-11因應鬼門開祭出中元節優惠，杜老爺曠世奇派玫瑰鹽焦糖巧克力增量、巧克力大雪糕、草莓大雪糕3種口味大優惠，下殺任3件100元約6.8折，換算一支平均33元（原價49元/支）有夠划算。而且即日起至8月4日，到門市買指定商品用3大支付結帳（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包），單筆滿222元現折22元，滿999元現折110元。