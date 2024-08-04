天津首富邀請全紅嬋做兒媳！開「嫁豪門」1條件 中國網友怒了
中國年僅17歲的跳水選手全紅嬋，因實力太強，有「跳水天才」美譽，在本屆巴黎奧運和陳芋汐以跳水女子雙人組合成功奪金，其自創的「水花消失術」震驚全球，不過知名度水漲船高的同時，也吸引到毫不相關的人來蹭熱度。一名自稱是「天津首富」的男子，就在網路上公開邀請全紅嬋當媳婦，還開出了離譜條件，惹怒中國網友。
國際中心徐筱晴／綜合報導
一名自稱「天津首富」的老翁，日前在網路上開直播，邀請全紅嬋做自己的兒媳，只要符合條件就可以嫁入豪門。該老翁表示，看到全紅嬋拿金牌十分開心，「現在我邀請你來做我的兒媳婦，不過有個條件，我希望如果兒子打你的時候，你不要還手」。
不過這名老翁充滿父權與歧視女性的言論，隨即引爆網友怒火。有中國網友表示，「以為有錢就能為所欲為？」、「我怎麼不知道有什麼天津首富」、「這不是變相鼓勵家暴嗎？」、「人家現在名氣還需要去你家受氣？」。在網友群攻之下，這名老翁就此神隱。
全紅嬋出身貧困，父母都是農民，家中還有4個兄弟姊妹，不過在全紅嬋成名之後，家中經濟狀況也有所改善。
※【NOWnews 今日新聞
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