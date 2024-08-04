爸爸幼兒園抱錯女兒！律師呂秋遠曝恐怖事實「喊話妻快離婚」
嘉義市某私立幼兒園1日下午，傳出家長抱錯新入學幼幼班女童烏龍事件，園方事後解聘教職人員。此事在網路上延燒，常對時事發表看法的律師呂秋遠直呼：「我覺得不應該把這件事當作笑話來看，這不是笑話，而是恐怖的社會新聞。」
記者薛羽彤／綜合報導
嘉義幼兒園發生抱錯小孩的事件，該名爸爸還帶著別人的女兒去買雞蛋糕，對方家長等不到小孩心急如焚，之後雙方家長為此起爭執鬧進派出所。呂秋遠以多年來看過的經驗表示，「確實有爸爸不知道孩子念幾年級、導師叫什麼名字、今年幾歲、念那間學校或是幼稚園。但是抱錯小孩這件事，其實我是不相信的。」
呂秋遠不解表示，「不認得自己小孩，卻會去接小孩，這件事從經驗法則來看，一點都不合理啊！」他認為除非爸爸的工作是跑船的，三年回一次台灣這種，「否則怎麼可能不認得自己小孩，還會帶小孩去買雞蛋糕？」他認為此事細思極恐，並大膽假設，「如果這個『爸爸』根本沒有孩子在這間幼稚園就讀，當然就是可怕的略誘事件。他喬裝成有孩子在這間幼稚園念書，然後把其中一個小女孩帶走。」
此外，若真的抱錯小孩，呂秋遠也喊話該位爸爸的老婆，「妳不只應該離婚，也應該好好的爭取親權了。親生的孩子都可以記錯，那麼還有什麼不能發生的？孩子可以接錯？下次外遇的時候，會不會說，其實我認錯自己老婆了？」