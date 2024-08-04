奧運男籃／KD超神！小組賽場均得分為Curry兩倍　三分命中率破7成

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在對上波多黎各的比賽，KD拿下11分4助攻2籃板，他目前還沒有打過一場先發，全部替補出戰，但這位球星不受影響，場均仍可得到16分2.7籃板1.7助攻，命中率63.6%，三分球14投10中，外線命中率71.4%，狀態絕佳，不愧是美國隊國際賽場上的第一致命武器。
而他的隊友Curry狀態則帶調整，小組賽場均僅7.3分3籃板2.7助攻，命中率32%，三分球命中率26.3%。Curry的出手次數在隊內僅次Anthony Edwards，但表現一般，還在尋找在球隊中最舒服的進攻方式。
美國男籃以分組第一晉級淘汰賽，將在8強對上巴西男籃，比賽預計將在8月7日3:30進行。至於眾所矚目的美國隊對戰法國隊的比賽，則還要等等，法國這次分組第二，屈居於德國之後。
淘汰賽開始 詹皇吐槽法國
談到這次奧運會淘汰賽的對手，LeBron James不敢大意，「現在有很多優秀的球隊，顯然有加拿大和德國。我喜歡希臘所經歷的戰鬥。我們小組中還有塞爾維亞，我們知道他們的實力。還有澳洲。無論對手是誰，我們都要做好準備。我們知道這將是困難的，將是具有挑戰性的，我們最好做好出擊的準備。 」
James也語帶深意的吐槽了法國，稱對方上一場比賽的表現讓自己印像不深，「我認為他們還沒有準備好面對德國隊的身體對抗。除此之外，他們打得還不錯。」
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