蘋果6款iPhone「iOS 17.6」耗電量實測！兩款舊哀鳳狂掉逾20分鐘

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iAppleBytes說明，所有的測試機都已經安裝超過36小時來適應更新，同時在相同的狀況下進行測試，包含關閉螢幕自動亮度，並將亮度顯示在25％。從測出來的數據可以發現，相較iOS 17.5.1版本，更新到iOS 17.6後6款手機裡iPhone SE 2020續航力不變，都維持在3小時16分鐘，有3款有增加，包含了iPhone XR增加幅度最大，激增了34分鐘，iPhone 12增加14分鐘，電池健康度100％的iPhone 15則增加19分鐘。
但其中有2款卻都退步20分鐘以上，以iPhone 11退步最多，電池健康度在95%的狀態下，續航力比上一個版本減少29分鐘，剩下4小時58分鐘；另外就是iPhone 13，電池健康度92％，卻已經減少24分鐘。
6款手機續航力的增減，比較的版本為iOS 17.5.1→iOS 17.6
🟡iPhone SE 2020 (電池健康度86%)：不變
3小時16分鐘→3小時16分鐘
🟡iPhone XR（電池健康度90%）：增加34分鐘
4小時32分鐘→5小時6分鐘
🟡 iPhone 11 (電池健康度95%)：減少29分鐘
5小時27分鐘→4小時58分鐘
🟡 iPhone 12（電池健康度92%）：增加14分鐘
5小時39分鐘→5小時53分鐘
🟡iPhone 13（電池健康度92％）：減少24分鐘
6小時39分鐘→6小時15分鐘
🟡iPhone 15（電池健康度100％）：增加19分鐘
10小時14分鐘→10小時33分鐘