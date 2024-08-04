奧運羽球／麟洋配今晚爭金！中國名將分析：主動進攻一方更有優勢

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大賽心態很重要 要敢去和對手拚
「這樣一種比賽，比的就是心態。」蔡贇以桌球男單樊振東對決張本智和的比賽為例，要表現出不怕對手，敢於和對手拚搏的那種態度，「已經被逼到懸崖邊上時，你該怎麼辦？沒辦法了，你就是要打得比他硬，王皓教練一直在提醒樊振東，要相信自己。在比賽中要叫起來、吼起來。」
他直言，賽場上所有的技戰術其實都是在球員心理穩定的情況下，才能去執行，如果發現自己執行不下去，那第一件事就是要「叫起來、吼起來」，在場上為自己提振士氣。
關鍵分進攻方有優勢 蔡贇：打控制容易手緊
而談到技戰術層面，蔡贇認為：「凡是大賽，打進攻的球員會相對佔很多的優勢，比如說你看周天成2：0贏奈良岡功大，我相信很多人覺得奈良岡近期狀態很好，又是在上升期。但周天成經驗很好，又是在上升期。」
蔡贇認為在這種比賽關鍵分上，擋網等細節很容易手緊，質量就會下降，而駱建佑這樣的球員威脅性高，就是因為進攻強、突擊變速有威脅，「有時候你心裡緊張，一會界外、一會半場，（球）你控制不好，面對這種進攻型選手要怎麼去突破？其實他失誤也很多，但關鍵時刻，明顯就是李詩灃手緊了。」
蔡贇的說法可以總結為兩點，第一個是要釋放情緒，以正面的心態感於去和對手搏殺，不要保守，讓自己越打越悶。第二則是要放手去進攻，給予對手威脅，因為大賽上容易手緊，高質量的防守容易失誤。
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