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奧運羽球／麟洋配今晚爭金！中國名將分析：主動進攻一方更有優勢

▲台灣「麟洋配」今（4）日將在2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰上，交手中國的「梁王組合」王昶／梁偉鏗，中國金牌名將蔡贇認為在這種比賽上，積極主動、心態放得開的一方，感於進攻出手的一方，還是會更有優勢。（圖／中華奧會提供）
▲台灣「麟洋配」今（4）日將在2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰上，交手中國的「梁王組合」王昶／梁偉鏗，中國金牌名將蔡贇認為在這種比賽上，積極主動、心態放得開的一方，感於進攻出手的一方，還是會更有優勢。（圖／中華奧會提供）

記者黃建霖/綜合報導

台灣「麟洋配」今（4）日將在2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰上，交手中國的「梁王組合」王昶／梁偉鏗，打到這個階段，雙方實力和狀態都接近，就是看誰臨場發揮更好、打得更堅決一些。中國金牌名將蔡贇日前分析本屆羽球比賽，也對於關鍵大賽上的球員發揮分享了一些看法，他表示在這種比賽上，積極主動、心態放得開的一方，感於進攻出手的一方，還是會更有優勢，或許這可以作為麟洋配今晚的參考。

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蔡贇過去和傅海峰組成「風雲組合」，被認為是羽球史上最偉大的男雙組合之一，他近期在個人頻道上對這次羽球賽事進行講解和分析，其中對於關鍵比賽上的技戰術和心態調整做出一些分享。

大賽心態很重要　要敢去和對手拚

「這樣一種比賽，比的就是心態。」蔡贇以桌球男單樊振東對決張本智和的比賽為例，要表現出不怕對手，敢於和對手拚搏的那種態度，「已經被逼到懸崖邊上時，你該怎麼辦？沒辦法了，你就是要打得比他硬，王皓教練一直在提醒樊振東，要相信自己。在比賽中要叫起來、吼起來。」

他直言，賽場上所有的技戰術其實都是在球員心理穩定的情況下，才能去執行，如果發現自己執行不下去，那第一件事就是要「叫起來、吼起來」，在場上為自己提振士氣。

關鍵分進攻方有優勢　蔡贇：打控制容易手緊

而談到技戰術層面，蔡贇認為：「凡是大賽，打進攻的球員會相對佔很多的優勢，比如說你看周天成2：0贏奈良岡功大，我相信很多人覺得奈良岡近期狀態很好，又是在上升期。但周天成經驗很好，又是在上升期。」

蔡贇認為在這種比賽關鍵分上，擋網等細節很容易手緊，質量就會下降，而駱建佑這樣的球員威脅性高，就是因為進攻強、突擊變速有威脅，「有時候你心裡緊張，一會界外、一會半場，（球）你控制不好，面對這種進攻型選手要怎麼去突破？其實他失誤也很多，但關鍵時刻，明顯就是李詩灃手緊了。」

蔡贇的說法可以總結為兩點，第一個是要釋放情緒，以正面的心態感於去和對手搏殺，不要保守，讓自己越打越悶。第二則是要放手去進攻，給予對手威脅，因為大賽上容易手緊，高質量的防守容易失誤。

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