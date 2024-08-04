開戰近在咫尺？美英籲公民「快離開黎巴嫩」　急派軍艦赴中東

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但擔憂中東情勢升級，美國駐黎巴嫩大使3日再度發出呼籲，所有美國公民應盡快搭乘任何能離開的航班，離開黎巴嫩。大使館聲明指出，儘管有些航線暫停及航班取消，但「離開黎巴嫩的商業運輸選項仍然可得」，並鼓勵想要離開黎巴嫩的人，訂下任何能夠訂到的票，甚至即使航班並非立刻出發，或是並非他們的首選路線。
英國當局也發出了類似呼籲，英國外交部在聲明中表示，「在仍有商業選擇的情況下」，英國國民應該立即離開這個中東國家。
英國外交大臣拉米（David Lammy）表示，有鑑於當地衝突局勢「可能迅速惡化」，「儘管我們正加強在黎巴嫩的領事工作，但當地英國國民傳達的訊息很明確，就是即刻離境。」
英國外交部表示，將派遣額外的軍事人員、領事人員和邊境部隊官員來幫助疏散，但敦促英國公民「在商業航班運行時」離開黎巴嫩。
巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）政治局領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗被暗殺，伊朗誓言要對以色列進行「嚴厲」報復，而以色列與黎巴嫩真主黨處於全面戰爭的邊緣。
外界認為，由伊朗強力支持的黎巴嫩真主黨，可能會是這波嚴厲報復的執行要角，因此研判中東下個大型衝突點會在黎巴嫩與以色列之間爆發。
為了應對伊朗、哈馬斯和黎巴嫩真主黨的威脅，美國國防部派遣「林肯號」航艦打擊群前往中東，並增派具備彈道飛彈防禦能力的巡洋艦和驅逐艦。此外，也派遣戰機中隊，以加強美軍空中防禦支援能力，協防以色列。
英國RFA卡迪根灣號（RFA Cardigan Bay）登陸艦和鄧肯號（HMS Duncan）驅逐艦也已經前往地中海東部，英國皇家空軍也讓運輸直升機隨時待命。
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