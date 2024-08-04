忍很久了！轟陳亭妃跨區「重複會勘」 郭國文：浪費行政資源
颱風凱米挾狂風豪雨襲台，台南市善化區六分寮堤防也遭破壞，對此民進黨立委陳亭妃稱成功爭取重建經費6000萬元，此舉引發該區立委郭國文強烈不滿，發文痛批陳亭妃重複會勘的問題存在一段時間，自己則是隱忍一陣子，只是今年選舉過後變本加厲，分別麻豆、安定與善化皆重複會勘，浪費行政資源，更呼籲有意圖謀大位的人不宜任性行事，聲稱爭取6000萬元一事，質疑只喊成功爭取，剩下的工作由他來做，「豈不是事前割稻尾嗎？」
記者陳威叡／台北報導
郭國文說，陳亭妃重複會勘的問題存在一段時間，只是今年選舉過後變本加厲，尤其竟然在颱風過後勘災時期，浪費行政資源，分別於麻豆、安定、善化皆重複會勘，不得不呼籲陳身為政治人物應該慎重思考，有意圖謀大位的人不宜任性行事。
郭國文指出，身為同黨立委，要跨區會勘如果有基本禮儀，會知會當地立委，就可得知我已經關心過，也已爭取經費整建，不用勞煩跨區立委重複會勘，意圖讓當地居民誤以為在地立委沒有關心。
且該里長第一時間也告知自己團隊，並在第一時間會勘、爭取整建，而一連串的時間軸都無法解釋，明明就是一樣的會勘、一樣的地點、得到一樣的結論，「為什麼外地立委要逼行政單位做重複的事？」
郭國文表示，民代不應該是假消息傳遞的破口，根據水利署回覆，目前善化六分寮工程正在補強中，接下來會進行安全性評估，有必要的話會在明年送出改善計畫，計畫都尚未送到中央，根本不可能核准經費，陳聲稱成功爭取6000萬元說詞，只想問一句「錢呢？」若只負責喊成功爭取，剩下的工作由他來做，「豈不是事前割稻尾嗎？」