余天受訪被問「你女婿呢」不忍了！當眾狠甩記者一巴掌　畫面曝光

李佳穎懷孕初期2度出血！閨蜜劉容嘉全程陪伴擔心到哭　

▲李佳穎孕期出血臥床安胎，昨（3）日曬出與劉容嘉的合照，感謝對方陪伴還透露劉容嘉擔心到哭。（圖／李佳穎IG）
▲李佳穎孕期出血臥床安胎，昨（3）日曬出與劉容嘉的合照，感謝對方陪伴還透露劉容嘉擔心到哭。（圖／李佳穎IG）

記者許芷芸／綜合報導

41歲女星李佳穎2023年與交往8個月的男友「阿力」結婚後，如今懷有身孕6個月，不過在這期間曾經歷2次血崩，所幸有驚無險。昨（3）日李佳穎在社群平台曬出與閨蜜劉容嘉的合照，透露自己在懷孕初期相當不舒服，劉容嘉全程陪伴，有次被送進醫院時對方還偷偷哭了，真摯又深厚的友誼讓粉絲相當感動。

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身為高齡產婦，李佳穎光是2023年就取卵了9次，第2次植入才成功。孕期初期還歷經2次大出血，在醫院臥床安胎2個多月，所幸至今她和胎兒都安然無恙。

孕期熬過2次大出血　李佳穎感謝34年好友全程陪伴

李佳穎昨（3）日在IG限時動態曬出1張與閨蜜劉容嘉的合照，感謝對方在她出血和孕吐時貼心陪伴。畫面中2人不約而同穿了黑色洋裝，李佳穎寫下：「慘況發生時，劉容嘉竟然都剛好在旁邊，她被送去醫院後對方還偷偷擔心到哭了。」還形容對方是「孕期陪我出血加孕吐的姐妹。」

▲李佳穎（右）挺6月孕肚撞衫好友劉容嘉（左），曬照感謝對方孕期的陪伴。（圖／李佳穎IG）
▲李佳穎（右）挺6月孕肚撞衫好友劉容嘉（左），曬照感謝對方孕期的陪伴。（圖／李佳穎IG）

其實李佳穎從小學一年級就坐在劉容嘉旁邊一起上課，連國中都是同學，一路至今感情都很好，從未吵過架，2人的友情從7歲延續到現在41歲，已經一同走過34個年頭，多年前李佳穎還曾在臉書告白劉容嘉「蠻適合結婚的」，好交情令外界十分羨慕。

▲李佳穎（左）從小學一年級就坐在劉容嘉（右）旁邊一起上課，連國中都是同學，2人一路至今感情都很好。（圖／李佳穎臉書）
▲李佳穎（左）從小學一年級就坐在劉容嘉（右）旁邊一起上課，連國中都是同學，2人一路至今感情都很好。（圖／李佳穎臉書）

快訊／41歲李佳穎宣布懷孕5個月！植入2次成功　遇大出血臥床安胎

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