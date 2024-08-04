李佳穎懷孕初期2度出血！閨蜜劉容嘉全程陪伴擔心到哭
41歲女星李佳穎2023年與交往8個月的男友「阿力」結婚後，如今懷有身孕6個月，不過在這期間曾經歷2次血崩，所幸有驚無險。昨（3）日李佳穎在社群平台曬出與閨蜜劉容嘉的合照，透露自己在懷孕初期相當不舒服，劉容嘉全程陪伴，有次被送進醫院時對方還偷偷哭了，真摯又深厚的友誼讓粉絲相當感動。
記者許芷芸／綜合報導
身為高齡產婦，李佳穎光是2023年就取卵了9次，第2次植入才成功。孕期初期還歷經2次大出血，在醫院臥床安胎2個多月，所幸至今她和胎兒都安然無恙。
孕期熬過2次大出血 李佳穎感謝34年好友全程陪伴
李佳穎昨（3）日在IG限時動態曬出1張與閨蜜劉容嘉的合照，感謝對方在她出血和孕吐時貼心陪伴。畫面中2人不約而同穿了黑色洋裝，李佳穎寫下：「慘況發生時，劉容嘉竟然都剛好在旁邊，她被送去醫院後對方還偷偷擔心到哭了。」還形容對方是「孕期陪我出血加孕吐的姐妹。」
其實李佳穎從小學一年級就坐在劉容嘉旁邊一起上課，連國中都是同學，一路至今感情都很好，從未吵過架，2人的友情從7歲延續到現在41歲，已經一同走過34個年頭，多年前李佳穎還曾在臉書告白劉容嘉「蠻適合結婚的」，好交情令外界十分羨慕。