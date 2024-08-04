國睦工業打造「貼近需求」職場 助2名身障員工穩定就業

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台中市政府勞工局長林淑媛表示，一般人總會認為進用身障人士會遇到困難，為協助雇主與身心障礙者排除職場障礙，擁有公平就業機會，規劃多項輔導措施，以國睦工業為例，善用資源，為肢障員工打造無障礙、貼近需求的友善職場，同時也紓解公司人力缺口，創造雙贏。
現年46歲的阿誠，工作時攀爬A字梯意外失足，造成胸腰位階脊髓損傷，下肢癱瘓。阿誠說，出意外後，一開始都不敢面對，在社工不斷地鼓勵下才走出低谷，到財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心(下稱桃潛中心)參加生活重建及職業訓練，後來在一家知名科技公司任職，又因公司縮編遭裁員。
協助阿誠的市府勞工局職務再設計承辦人林建廷表示，身心障礙者求職不易，尤以脊髓損傷的輪椅使用者更難，阿誠前後待業四年，靠家庭代工微薄收入維生，能進入國睦工作滿心感恩。 另一名身障員工阿良，原本是燈光師，99年為演唱會搭建舞台燈光時，從3樓高處跌落，胸椎受傷導致下肢癱瘓，必須靠輪椅代步。
阿良表示，他在加護病房昏迷3個多月，住院休養一年多後，為重返職場，也是到桃潛中心參加生活重建及職業訓練。除了曾進入電信相關產業工作，後來將多年積蓄全投入創業開小火鍋店，沒想到一場新冠肺炎疫情重創生意，小火鍋店收攤至今也已三年，在勞工局協助下與阿誠同時進入國睦擔任作業員。
國睦人資課長陳星宏表示，協助阿誠、阿良排除職場障礙穩定就業，是國睦最關切的事。因此，國睦事先模擬他們從到廠、停車、工作站到廁所、餐廳和會議室等，每天工作可能到達地區的動線，全面進行檢視，運用職場合理調整概念逐一改善。
譬如說阿良與阿誠是重度肢障，全日需乘坐高活動輪椅移動，且要以留置式導尿管配合小腿集尿袋解決排尿，國睦便向勞工局申請職務再設計服務，依據委員建議，提供最靠近電梯的停車位、改建無障礙廁所、斜坡道修建及申請輪椅座墊，以利長時間執勤時能減壓避免產生壓瘡等，到職後，再依其需求加裝馬桶沖洗器及安排停車場放置輪椅的空間。
陳課長表示，國睦多用點心，就能維護阿誠與阿良的平等工作權，讓他們在友善職場，發揮潛力，好好工作。尤其國睦首次進用脊髓損傷員工，其他員工可能不知道該如何與他們互動，特別安排職能治療師進行內部講座，針對員工進行教育課程，包括認識障礙特性，及協助脊髓損傷者須注意事項等。2人就職已逾1個月，與同仁互動融洽，同仁也樂於主動給予協助，陳課長笑說，公司正朝著「貼近需求」的目標前進。
林局長說明，職場合理調整是CRPD非常重要的概念，當身障員工在職場遇到有障礙的狀況，都有權利依需求主動提出制度、環境、設備或資通訊層面的調整，雇主有責任一起協商、善用資源，例如職務再設計，和身障員工一起擬定「有效措施」，消除或減少障礙，穩定就業。