第二先生形象毀？賀錦麗丈夫遭爆前段婚姻婚外情　出軌保母使懷孕

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有知情人士向《每日郵報》指出，當年懷孕的保母並沒有選擇生下寶寶，另一位與保母關係密切的友人則向《華盛頓郵報》否認了這些指控，堅稱她從未懷孕。
現年59歲的任德隆當時是一名娛樂律師，克斯汀則是電影製片人。報導指出，任德龍的婚外情是在2008年或2009年發生，後續他與克斯汀的婚姻於2009年結束。
任德龍於2013年與當時身為加州檢察總長的賀錦麗被共同朋友安排相親而認識。賀錦麗曾披露，兩人見面後男方傳了短訊給她，令彼此有了很愉快、笑聲不斷的通話，很快就有了第一次正式約會，並很快的在2014年結婚。
據了解，賀錦麗在結婚前就知道任德龍第一段婚姻曾有過婚外情，且任德龍在與賀錦麗約會時，就已經結束了這段婚外情。拜登競選團隊2020年在選擇副總統人選時，也了解到任德龍的這段過去。
任德龍向CNN表示，「在第一段婚姻期間，克斯汀因為我的行為，而與我經歷了一些艱難時刻」，「我承擔了責任，並在後續多年裡，我們一起解決了問題，並且變得更加堅強。」
克斯汀也發出聲明表示，「多年前，任德龍和我因為多種原因，決定結束我們的婚姻。」她在聲明中也強調，「他是孩子們的好父親，也仍然是我的好朋友，我對於和任德龍、賀錦麗一起建立這個溫暖支持的重組家庭，感到很自豪。」
猶太裔的任德龍出生於紐約布魯克林、在紐澤西州長大。在賀錦麗擔任副總統後，任德龍放棄律師的高薪工作，擔任喬治城大學客座法學教授，足跡遍及全國37州並訪問14個國家，全心全意扮演美國史上首位「第二先生」的角色。