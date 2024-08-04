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第二先生形象毀？賀錦麗丈夫遭爆前段婚姻婚外情　出軌保母使懷孕

▲美國副總統賀錦麗的丈夫任德龍，爆出第一段婚姻曾出軌，甚至讓小孩的保母懷孕。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統賀錦麗的丈夫任德龍，爆出第一段婚姻曾出軌，甚至讓小孩的保母懷孕。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）自從接棒拜登，投入美國總統大選後勢如破竹，不僅民調表現亮眼，更準備代表民主黨參選。不過賀錦麗的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）近來被爆出，在第一段婚姻中不僅有婚外情，更曾讓孩子的保母懷孕。目前尚不清楚此事件對賀錦麗的選情影響程度。

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《福斯新聞》引述《每日郵報》報導，任德龍在1992年與第一任妻子克斯汀（Kerstin）結婚，並生下了2名子女，但後來因為任德龍與保母發展婚外情，並讓對方懷孕。該名保母當時在在任德龍夫婦2個孩子就讀的一所私立學校任教，並兼職當孩子的保母。

有知情人士向《每日郵報》指出，當年懷孕的保母並沒有選擇生下寶寶，另一位與保母關係密切的友人則向《華盛頓郵報》否認了這些指控，堅稱她從未懷孕。

現年59歲的任德隆當時是一名娛樂律師，克斯汀則是電影製片人。報導指出，任德龍的婚外情是在2008年或2009年發生，後續他與克斯汀的婚姻於2009年結束。

▲ 賀錦麗是任德龍的第2任妻子，與任德龍前妻生的2個孩子關係融洽，任德龍也做好「第二先生」的身份，時常陪同賀錦麗出席活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 賀錦麗是任德龍的第2任妻子，與任德龍前妻生的2個孩子關係融洽，任德龍也做好「第二先生」的身份，時常陪同賀錦麗出席活動。（圖／美聯社／達志影像）
任德龍於2013年與當時身為加州檢察總長的賀錦麗被共同朋友安排相親而認識。賀錦麗曾披露，兩人見面後男方傳了短訊給她，令彼此有了很愉快、笑聲不斷的通話，很快就有了第一次正式約會，並很快的在2014年結婚。

據了解，賀錦麗在結婚前就知道任德龍第一段婚姻曾有過婚外情，且任德龍在與賀錦麗約會時，就已經結束了這段婚外情。拜登競選團隊2020年在選擇副總統人選時，也了解到任德龍的這段過去。

任德龍向CNN表示，「在第一段婚姻期間，克斯汀因為我的行為，而與我經歷了一些艱難時刻」，「我承擔了責任，並在後續多年裡，我們一起解決了問題，並且變得更加堅強。」

克斯汀也發出聲明表示，「多年前，任德龍和我因為多種原因，決定結束我們的婚姻。」她在聲明中也強調，「他是孩子們的好父親，也仍然是我的好朋友，我對於和任德龍、賀錦麗一起建立這個溫暖支持的重組家庭，感到很自豪。」

猶太裔的任德龍出生於紐約布魯克林、在紐澤西州長大。在賀錦麗擔任副總統後，任德龍放棄律師的高薪工作，擔任喬治城大學客座法學教授，足跡遍及全國37州並訪問14個國家，全心全意扮演美國史上首位「第二先生」的角色。

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