香港「擊劍女神」江旻憓奧運後退休！狂領2350萬獎金後想做這件事

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現年30歲的香港擊劍好手江旻憓，生涯曾代表香港出戰仁川、雅加達亞運，並各拿下一面銅牌，2019年更二度在擊劍世界盃奪得金牌，同年3月躍升世界排名第一，幫助香港擊劍隊締造新里程碑。而上屆東京奧運個人賽江旻憓最終則是在8強戰上提前落敗，無緣搶下獎牌，本屆巴黎奧運總算讓她盼到個人生涯首面奧運獎牌，甚至還是一面金牌。
江旻憓在社群上表示，她非常感恩可以用差不多20年的時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。
江旻憓指出，在完成第三次的奥運之旅後，她决定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯，「我期待有新的職業發展，讓我可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。」
江旻憓還說，「我很感激劍擊團隊每一位給予我的無限支持。我們必定會在劍擊的路上再相遇。」江旻憓拿下金牌之後，預計將獲得香港頒發的600萬港元（約2350萬元新台幣）獎金，這也是全球最高的奧運金牌獎金。對於獎金用途，江旻憓說，首先會想想怎麼感謝大家，要幫教練、團隊、醫生、物理治療師買禮物，「真的很感動，謝謝他們一直以來幫忙！」
江旻憓透露，奪金後想把獎金用於慈善用途，她說，打算成立一個非營利的慈善機構，讓更多人可以體驗及感受運動，有點像是「奧夢成真」計劃，但會是屬於她自己的版本，「不過，我不會用我自己的名字來命名。」
江旻憓引退全文：
我非常感恩可以用差不多20年的時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。
在完成我第三次的奥運之旅後，我决定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯。我期待有新的職業發展，讓我可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。
我很感激劍擊團隊每一位給予我的無限支持。我們必定會在劍擊的路上再相遇。Once a fencer, always a fencer !
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