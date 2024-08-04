奧運法國選手撐竿跳爆紅！「下體意外打落橫桿」　全場觀眾傻爆眼

香港「擊劍女神」江旻憓奧運後退休！狂領2350萬獎金後想做這件事

▲巴黎奧運擊劍女子個人銳劍比賽賽事，來自香港的好手的「小林志玲」江旻憓，在冠軍戰上擊敗地主選手馬洛（Mallo Breton Auriane），成功奪下金牌，也是香港隊史第3面金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運擊劍女子個人銳劍比賽賽事，來自香港的好手的「小林志玲」江旻憓，在冠軍戰上擊敗地主選手馬洛（Mallo Breton Auriane），成功奪下金牌，也是香港隊史第3面金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

江旻憓宣布退休！巴黎奧運擊劍女子個人銳劍比賽賽事，來自香港的好手的「小林志玲」擊劍女神江旻憓，在冠軍戰上擊敗地主選手馬洛（Mallo Breton Auriane），成功奪下金牌，也是香港隊史第3面金牌，今（4）日她突在社群媒體上宣布，決定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯，期待新的職涯，並將為設立自己的慈善基金作準備，讓小朋友重拾運動樂趣。江旻憓奪金後將獲得香港頒發的600萬港元（約2350萬元新台幣）獎金，他打算將部分獎金用於成立自己的慈善基金會。

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江旻憓被封擊劍女神　還是超級學霸

現年30歲的香港擊劍好手江旻憓，生涯曾代表香港出戰仁川、雅加達亞運，並各拿下一面銅牌，2019年更二度在擊劍世界盃奪得金牌，同年3月躍升世界排名第一，幫助香港擊劍隊締造新里程碑。而上屆東京奧運個人賽江旻憓最終則是在8強戰上提前落敗，無緣搶下獎牌，本屆巴黎奧運總算讓她盼到個人生涯首面奧運獎牌，甚至還是一面金牌。

江旻憓在社群上表示，她非常感恩可以用差不多20年的時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。

江旻憓指出，在完成第三次的奥運之旅後，她决定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯，「我期待有新的職業發展，讓我可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。」

江旻憓還說，「我很感激劍擊團隊每一位給予我的無限支持。我們必定會在劍擊的路上再相遇。」江旻憓拿下金牌之後，預計將獲得香港頒發的600萬港元（約2350萬元新台幣）獎金，這也是全球最高的奧運金牌獎金。對於獎金用途，江旻憓說，首先會想想怎麼感謝大家，要幫教練、團隊、醫生、物理治療師買禮物，「真的很感動，謝謝他們一直以來幫忙！」

江旻憓透露，奪金後想把獎金用於慈善用途，她說，打算成立一個非營利的慈善機構，讓更多人可以體驗及感受運動，有點像是「奧夢成真」計劃，但會是屬於她自己的版本，「不過，我不會用我自己的名字來命名。」

江旻憓引退全文：

我非常感恩可以用差不多20年的時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。

在完成我第三次的奥運之旅後，我决定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯。我期待有新的職業發展，讓我可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。

我很感激劍擊團隊每一位給予我的無限支持。我們必定會在劍擊的路上再相遇。Once a fencer, always a fencer !



▲香港選手江旻憓在巴黎奧運獲得女子銳劍個人賽金牌。(臉書)
▲香港選手江旻憓在巴黎奧運獲得女子銳劍個人賽金牌。(臉書)
▲「擊劍林志玲」江旻憓為香港拿下巴黎奧運金牌，韓星金泰梨曾經演出女擊劍選手，該角色背後真有其人。（圖／美聯社、Netflix提供）
▲「擊劍林志玲」江旻憓為香港拿下巴黎奧運金牌，韓星金泰梨曾經演出女擊劍選手，該角色背後真有其人。（圖／美聯社、Netflix提供）
▲Vivian Kong 江旻憓宣布退役，她也是香港最美女劍士。（圖／Vivian Kong 江旻憓IG)
▲Vivian Kong 江旻憓宣布退役，她也是香港最美女劍士。（圖／Vivian Kong 江旻憓IG)
▲Vivian Kong 江旻憓宣布退役，她也是香港最美女劍士。（圖／Vivian Kong 江旻憓IG)
▲Vivian Kong 江旻憓宣布退役，未來將成立慈善基金會。（圖／Vivian Kong 江旻憓IG)

 

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