小鐘52歲未婚動念「想娶越南人」！爸爸一聽氣炸 結局反轉超好笑
52歲藝人小鐘（鐘昀呈）個性幽默風趣，是各大綜藝節目的常客，不過年過半百的他至今未娶，也讓家中長輩擔心不已。昨（3）日他在社群上透露，自己單身許久想著往國外發展姻緣，他對父親說：「我想娶越南人」，沒想到小鐘父親勃然大怒，真相曝光讓許多人都笑了。
記者薛羽彤／綜合報導
小鐘昨日在社群上透露，由於自己單身許久，想著或許姻緣不在台灣，有意往國外尋找，他對爸爸說：「爸我想娶越南人」，沒想到小鐘爸爸大發雷霆回應：「我辛苦幫你養得這麼大，你要去取悅男人…」小鐘才趕緊解釋「是越南新娘啦！」父子兩對話出現誤會，意外鬧出笑話。
貼文曝光後，網友們紛紛表示，「也許，姻緣線真的在男人身上」、「喜歡就娶啊，越南女生很勤勞欸」、「一山還有一山高，原來爸爸更幽默」，好友詹惟中也虧他「你是同性的天菜。」網紅阿翰在影片中自創角色「阮月嬌」，模仿越南新娘口音模仿的惟妙惟肖，網友也開玩笑對小鐘說：「阮月嬌似乎滿足2個條件。」
小鐘前女友都是大正妹 戀情最長撐不過2年
小鐘過去情史豐富，曾與季芹、前主播王怡仁、茵芙交往，幾乎每個對象都是大正妹，不過戀情最長撐不過2年。小鐘2002年傳出和季芹交往，不過女方長輩不看好這段戀情，因此維持1年多就告吹，爾後每次上綜藝節目，小鐘都會以此當哏自嘲。揮別季芹後，小鐘與前美女主播王怡仁祕戀1年半，分手原因傳是男方想成家，女生還想拚事業。
而小鐘最著名的一段感情就是和八點檔演員茵芙，兩人2013年克服相差14歲年齡差距在一起，只是戀情不到1年就宣告破局。另外，小鐘的前女友季芹、王怡仁、茵芙都是在和他分開後嫁為人妻，小鐘因而被戲稱是「倒數第二個男朋友」。