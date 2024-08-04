「羽球女神」摘銅身姿太美！球迷跪求不脫妝秘訣 竟神出口紅色號
2024巴黎奧運「女子雙打羽球」昨（3）日晚間開打，日本「女神組合」志田千陽、松山奈未成功搶下銅牌。志田千陽的高顏值也備受關注，不少網友都好奇，「真的很想問她運動流汗都不掉妝是用什麼品牌？」意外在網路上掀起熱議，儘管有網友認為志田千陽是素顏美人，但也有粉絲直接神出口紅品牌。
記者吳昕蓓／綜合報導
擊敗馬來西亞隊伍！ 志田千陽、松山奈未摘下銅牌
志田千陽、松山奈未以21：11擊敗馬來西亞隊伍的陳康樂、Thinaah Muralitharan摘下銅牌，是繼松友美佐紀和高橋禮華在里約奧運奪金之後，日本在羽球女雙項目上進帳的首面獎牌。志田千陽在球場上揮灑汗水，清透妝容絲毫沒有掉妝，再度引發熱議，不少網友都瘋猜她使用的化妝品。
粉絲跪求女神不脫妝秘訣 志田千陽的口紅色號被挖出
網友直呼：「真的很想問她運動流汗都不掉妝是用什麼品牌」、「看她打球真的是享受， 超級美又超殺，真的好奇底妝是什麼？」、「我很想問口紅！那口紅美到我眼睛離不開！」儘管有人堅稱志田千陽沒化妝，還是有網友指出：「在日本化妝是一種禮貌，不過他們的妝不會掉又能恰到好處，很強！真的！很強！」
甚至有球迷找出志田千陽用的口紅，表示：「她的口紅是用Kate的！（之前她限動有發過） 印象中她很喜歡5號，給各位美女們參考。」事實上，志田千陽今年27歲，隸屬「再春館製藥所」，隊員編號0號，她從6歲就開始打羽毛球，受到家庭影響，她的個性溫暖、堅強，給人豁達開朗的感覺。