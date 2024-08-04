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「羽球女神」摘銅身姿太美！球迷跪求不脫妝秘訣　竟神出口紅色號

▲日本羽球女神志田千陽的高顏值備受關注，不少網友都好奇，「真的很想問她運動流汗都不掉妝是用什麼品牌？」竟有粉絲直接神出口紅品牌。（圖／志田千陽IG）
▲日本羽球女神志田千陽的高顏值備受關注，不少網友都好奇，「真的很想問她運動流汗都不掉妝是用什麼品牌？」竟有粉絲直接神出口紅品牌。（圖／志田千陽IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

2024巴黎奧運「女子雙打羽球」昨（3）日晚間開打，日本「女神組合」志田千陽、松山奈未成功搶下銅牌。志田千陽的高顏值也備受關注，不少網友都好奇，「真的很想問她運動流汗都不掉妝是用什麼品牌？」意外在網路上掀起熱議，儘管有網友認為志田千陽是素顏美人，但也有粉絲直接神出口紅品牌。

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▲志田千陽的清秀外型吸引不少關注，尤其在奧運出賽後，引起全球各地的網友關注，目前個人的社群IG已經有高達47.7萬的追蹤數，並獲得了許多死忠球迷支持。（圖／翻攝自志田千陽 IG）
▲志田千陽的清秀外型吸引不少關注，尤其在奧運出賽後，引起全球各地的網友關注，目前個人的社群IG已經有高達47.7萬的追蹤數，並獲得了許多死忠球迷支持。（圖／翻攝自志田千陽 IG）
擊敗馬來西亞隊伍！　志田千陽、松山奈未摘下銅牌

志田千陽、松山奈未以21：11擊敗馬來西亞隊伍的陳康樂、Thinaah Muralitharan摘下銅牌，是繼松友美佐紀和高橋禮華在里約奧運奪金之後，日本在羽球女雙項目上進帳的首面獎牌。志田千陽在球場上揮灑汗水，清透妝容絲毫沒有掉妝，再度引發熱議，不少網友都瘋猜她使用的化妝品。

粉絲跪求女神不脫妝秘訣　志田千陽的口紅色號被挖出

網友直呼：「真的很想問她運動流汗都不掉妝是用什麼品牌」、「看她打球真的是享受， 超級美又超殺，真的好奇底妝是什麼？」、「我很想問口紅！那口紅美到我眼睛離不開！」儘管有人堅稱志田千陽沒化妝，還是有網友指出：「在日本化妝是一種禮貌，不過他們的妝不會掉又能恰到好處，很強！真的！很強！」

▲羽球女雙組合志田千陽（右）、松山奈未（左），因為外型亮麗，被球迷封為「最正女雙」，在日本國內外都受到高度關注。（圖／翻攝自志田千陽 IG）
▲羽球女雙組合志田千陽（右）、松山奈未（左），因為外型亮麗，被球迷封為「最正女雙」，在日本國內外都受到高度關注。（圖／翻攝自志田千陽 IG）
▲日本羽球女雙好手志田千陽，還曾經拍攝雜誌封面，外型甜美吸引眾多粉絲，目前個人IG帳號累積47.7萬追蹤數。（圖／翻攝自志田千陽 IG）
▲日本羽球女雙好手志田千陽，還曾經拍攝雜誌封面，外型甜美吸引眾多粉絲。（圖／翻攝自志田千陽 IG）
甚至有球迷找出志田千陽用的口紅，表示：「她的口紅是用Kate的！（之前她限動有發過） 印象中她很喜歡5號，給各位美女們參考。」事實上，志田千陽今年27歲，隸屬「再春館製藥所」，隊員編號0號，她從6歲就開始打羽毛球，受到家庭影響，她的個性溫暖、堅強，給人豁達開朗的感覺。

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