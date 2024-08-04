83歲素人畫家辦個展 展出「秀琴阿嬤的多元宇宙日記簿」

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直到70 歲，人生有了轉變。秀琴阿嬤述說繪畫生涯的源由。她說，初始只是動手透過紙、筆，以及家中任何隨手可得的紙張、媒材，渴望紀錄下腦中閃現的、深植的、浮掠而過的種種思維與感受。十餘年來，從原先只是在日曆紙背上隨意塗抹，畫出心中所思所想，到漸漸懂得運用工具，表現的形式也越來越多樣，展現出純天然素人畫家特質，也樂在其中。
多年來，阿嬤從鄉下人蛻變為素人畫家，享受作畫趣味，人生也變得更多彩。阿嬤家人樂見阿嬤的轉變，也非常支持她的繪畫人生。女兒陳玲媚和女婿趙克毅甚至鼓勵阿嬤開畫展，見證素人畫家的心路歷程。為此向頂新和德文教基金會所維運的成美藝廊提案，經過一年審理終於如願通過，即日起至8月27日在成美藝廊舉辦「秀琴阿嬤的多元宇宙日記簿」個展。
從展出的畫作，可以發現阿嬤筆下作品，有時只是單純的一個情緒、一種記憶中的感動，或是對於美麗情境及事物的激賞。甚至在作品中，也能看到阿嬤突發奇想的、簡單而純粹的直白想法、或是不經意瞥見的他人神情、或是有形的無形的圖案，甚至是自然景觀、天色的變化，都不受拘束地透過畫筆流露出來。
陳玲媚表示，阿嬤的圖畫總是藏著某種焦點，但是焦點卻又如此自由。透過畫作會發現阿嬤在許多事情的見解與表達上，不僅仍保有赤誠之心，加上特有的幽默感，一起捕捉、交織、凝結起來的奇妙焦點，交會在阿嬤的畫作之中，歡迎大家一起來找尋阿嬤藏在畫作裡的奇妙焦點，進而鼓勵更多長者，也為自己找到了一個與全世界分享內心感受的方法，讓自己越活越有勁。