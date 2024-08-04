拳擊陳念琴進4強「保底銅牌」！5年前罹淋巴癌　邊化療邊備戰超狂

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化療期間同時備戰，讓她身體無力，連手都舉不起來，訓練到一半想吐更是家常便飯，但她都咬牙撐過。原本中長髮的她開始面臨掉髮的困擾，出席活動時，還偷偷請髮型師幫忙增髮，但最後還是去訂製假髮，化療期間也開始對食物反感，沮喪不已的她甚至把自己鎖在房間裡。
所幸，在積極治療之下，2020年底身上的癌細胞已經全數消失，現在只要定期回診追蹤就好。一般人都無法忍受的化療，陳念琴還要邊治療同時持續高強度訓練，值得給她一個大大的Respect！
關於「淋巴癌」《NOWnews》整理5個QA，幫助讀者快速了解：
🟡淋巴是什麼？
淋巴系統與運送血液的靜脈系統、動脈系統，並列人體三大循環系統。淋巴系統，包括淋巴管、淋巴結跟淋巴組織，能抵抗外來病菌等微生物或抗原的入侵，跟皮膚、黏膜、白血球一樣，都是人體重要的免疫防衛系統
🟡淋巴癌有哪幾種？
淋巴癌主要包括兩種，非何杰金氏淋巴瘤與何杰金氏症。兩者的差別在於病理型態學的不同以及臨床表現的差異。西方人何杰金氏症較普通，預後比較好，而東方人則非何杰金氏淋巴瘤比較多。目前淋巴癌有逐年上升的趨勢
🟡淋巴癌會出現哪些症狀
發病在各個年齡層都很平均，男女比例約相等，早期的症狀是頭頸部或腋窩的淋巴腺腫大佔最多，隨著時間而淋巴腺腫大形成結節。一般不會痛，也不會紅腫，有別於淋巴腺發炎。有三分之一的淋巴癌之初發病灶不在淋巴腺，而發生於內臟器官，如胃、大小腸、肺之縱膈腔等。以胃痛、胃出血、腸阻塞、或肺部呼吸困難來表現者也不少。
🟡淋巴癌在不同部位出現的症狀
早期症狀不明顯的居多，淋巴腺腫大約超過二公分者，應即早做檢查。後續症狀包括發燒38.3。C以上、體重減輕、盜汗、貧血以及各種器官被侵犯的症狀。
◾鼻腔淋巴瘤：常合併鼻塞，發燒不退，與EB病毒感染有關。
◾皮膚淋巴瘤：會出現表皮之紅斑塊或結節。
◾乳房淋巴瘤：易形成腫塊及轉移
◾腦部與脊椎淋巴瘤：引起記憶力、思考以及四肢的活動力受損。
◾腹部淋巴瘤：常形成巨大腫瘤以及脾臟腫大、下肢水腫。
🟡淋巴癌診斷
淋巴癌的診斷需要病理切片檢查，影像檢查僅作輔助。淋巴瘤分為四期，診斷包括詳細的身體檢查和多種影像學檢查，以確定病灶的範圍和分期。